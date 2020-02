Landrat Dr. Kai Zwicker hat jetzt die Zahlen zur Verkehrsunfallentwicklung im Kreis Borken vorgestellt. „Das Wichtigste vorweg: Die Unfallentwicklung im vergangenen Jahr stellt uns – stellt mich – in einigen Bereichen nicht zufrieden“, so der oberste Dienstherr der Kreispolizeibehörde. „Ich habe aber in den vergangenen Jahren, in denen wir positive Entwicklungen verzeichneten, immer wieder darauf hingewiesen, dass es auf langfristige Tendenzen ankommt und eine stetige Senkung der Unfallzahlen allein durch polizeiliche Arbeit nicht zu erreichen ist.“

Menschliches Fehlverhalten

Denn in über 95 Prozent aller Verkehrsunfälle liege menschliches Fehlverhalten zugrunde wie Leichtsinn, Ablenkung, Raserei, bewusstes Missachten der Verkehrsregeln, Unerfahrenheit, aber auch Alkohol- und Drogeneinfluss – die Palette sei sehr breit. „In Verbindung mit der Verkehrsdichte wäre es also utopisch anzunehmen, man könne die Verkehrsunfälle in kurzer Zeit massiv senken. Das Gegenteil ist der Fall“, erklärte Zwicker.

Mehr als 30 Unfälle pro Tag

Mehr als 11.000 Unfälle haben die Polizeibeamten im Kreis Borken im vergangenen Jahr aufgenommen. Dies sind durchschnittlich mehr als 30 Unfälle am Tag.

In Isselburg kam es von Januar bis Dezember 2019 zu 36 Verkehrsunfällen. Damit ist der Trend auch in Isselburg steigend. Dies waren acht Unfälle mehr als noch im Jahr 2018, was einer prozentualen Steigerung von 28,6 Prozent entspricht. Dies ist die höchste Steigerungsrate im gesamten Kreis Borken. Ansonsten kommen nur noch Heek (26,1 Prozent), Stadtlohn (21 Prozent) sowie Vreden (22,5 Prozent) auf eine prozentuale Zunahme von über 20 Prozentpunkten.

Keine Todesopfer im vergangenen Jahr

Eine gute Nachricht ist hingegen, dass auf dem Gebiet der Stadt Isselburg im vergangenen Jahr niemand bei einem Unfall sein Leben verloren hat. In 2018 wurden noch zwei Verkehrstote gezählt. Kreisweit starben bei Unfällen im vergangenen Jahr 20 Menschen.

Hoher Radverkehrsanteil

Der Kreis Borken ist eine Fahrradregion. Das schlägt sich auch in der Unfallstatistik nieder. Jeder dritte Verunglückte ist eine Fahrrad- beziehungsweise Pedelecfahrer. „Die Zahl der verunglückten Radfahrerinnen und Radfahrer ist im Kreis Borken extrem hoch“, sieht auch der Landrat die aktuelle Entwicklung mit Sorge. „Hier zeigt der ansonsten begrüßenswerte hohe Radverkehrsanteil, der unsere Region in besonderem Maße auszeichnet, seine negative Kehrseite. Ich kann es nicht oft genug sagen – Radfahrer haben keine Knautschzone. Dies müssen sich alle Radfahrer, aber auch alle anderen Verkehrsteilnehmer immer wieder vor Augen führen. Regelbeachtung und gegenseitige Rücksichtnahme würden ganz sicher viele diese Unfälle verhindern.“

>> Problem Unfallflucht

Im Kreis Borken gab es im Vergleich zum Landesdurchschnitt in Nordrhein-Westfalen weniger Unfälle. Die Gefahr, bei einem Verkehrsunfall verletzt oder getötet zu werden, ist jedoch im Kreis überproportional hoch.

Bei insgesamt 11.395 Unfällen flüchtete nahezu jeder fünfte Unfallverursacher (2310) vom Unfallort. Die Zahl der Unfallfluchten nach Verkehrsunfällen mit Personenschaden sank von 153 auf 127 im Jahr 2019.

Folgende Faktoren werden als besondere Gefahren von der Kreispolizei genannt: überhöhte Geschwindigkeit, Handynutzung sowie fehlende Wahrnehmung und Unachtsamkeit.