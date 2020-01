Heelden. Die Laienspielschar Heelden feiert am Wochenende in der Bürgerhalle Herzebocholt Premiere mit dem Schwank Pension zum wilden Hengst.

Isselburg: Die Laienspielschar Heelden feiert Premiere

Das weiße Rößl am Wolfgangsee ist weltbekannt. Ähnlich turbulent geht es wohl auch in der Pension zum wilden Hengst zu. Davon können sich Theaterfreunde am kommenden Wochenende überzeugen. Denn dann führt die Laienspielschar Heelden den gleichnamigen Schwank in drei Akten von Carsten Schreier in der Bürgerhalle Herzebocholt auf.

Spieldauer ist 115 Minuten

In den 115 Minuten Spieldauer gibt es einige Verstrickungen. Ein kurzer Blick auf den Inhalt: Wie in jedem Jahr heißt es für das Ehepaar Sieglinde und Erich Müller auf geht’s in den wohl verdienten Urlaub. Opa Hubert soll das Haus samt Enkel Matze Müller hüten. Da der Opa von seiner Schwiegertochter immer in Sachen Geld sehr knapp gehalten wird, kommt ihm die geniale Idee, doch für die Urlaubszeit das beschauliche Haus als Pension zu vermieten. Unterstützt wird er hier von seiner heimlichen Liebe, der Nachbarin Anneliese, bei der zurzeit ihre Enkeltochter Susanne auf Besuch ist.

Letzter großer Wunsch des Opas

Hubert und Anneliese wollen sich mit dem verdienten Geld ihren letzten großen Wunsch von einem Haus in der Toskana erfüllen, um so dem ständigen Zoff Lebewohl zu sagen. Sind alle aus dem Haus und auf dem Weg zum Flughafen, trudeln bereits die ersten Gäste ein.

Ein reicher Scheich aus Dubai möchte ein paar nette Tage auf dem Land verbringen und er hat zudem in Erfahrung gebracht, dass unter dem Haus der Müllers eine Menge Öl fließt.

Das große Geld wird gewittert

Da wittern Hubert, Anneliese und Matze natürlich das große Geld. Doch auf einmal stehen Gerlinde und Erich im Wohnzimmer, weil ihr Flug storniert wurde. Da Opa Hubert und seine Mannschaft ja nicht auf den Kopf gefallen sind, werden noch schnell weitere Pläne geschmiedet, damit das in Aussicht stehende Geld nicht in die falschen Hände gerät.

In der Bürgerhalle Herzebocholt stehen die letzten Proben zum stück an. Foto: Konrad Flintrop / FUNKE Foto Services

Aber nicht nur der Scheich, sondern auch noch ein stinkreiches Ehepaar namens von der Aue samt adligem Schoßhündchen Luzia vom Schwalbennest haben ihren Besuch in der bescheidenen Pension angekündigt. Jetzt heißt es für Anneliese, Hubert, Matze und Susanne: Nur die Ruhe bewahren, weil der Kunde bekanntlich König ist. Doch was, wenn die Polizei vom nicht angemeldeten Gewerbe Wind bekommt? Und der Scheich gar kein Scheich ist? Aber wie man Opa Hubert kennt, hat er bekanntlich immer alles unter Kontrolle. Fast immer.

Die Rolle von Opa Hubert Müller übernimmt Markus ten Brinke. Zudem wirken noch Andreas Terhorst, Jana Weidemann, Janik Lackermann, Ulrike Kreischer, Maren Bonnes, Christoph Hütten, Andrea Hakvoort sowie Michael Kamps mit.

Janik Lackermann und Maren Bonnes zum ersten Mal bei den Großen dabei

Dabei werden Janik Lackermann und Maren Bonnes ihre Premiere bei den „Großen“ feiern. Beide haben 2013 bereits im Kinderstück zum 40-jährigem Jubiläum der Laienspielschar „Im wilden Westen mit Big Berta“ mitgewirkt. Als Souffleusen sind Martina Hakvoort und Nina Szostak im Einsatz.

>>> Vier Aufführungen in Rees und Herzebocholt

Am Samstag, 11. Januar, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 12. Januar, 17 Uhr, sind die Aufführungen in der Bürgerhalle Herzebocholt. Der Kartenverkauf findet ausschließlich an der Abendkasse statt.

Im Bürgerhaus Rees ist das Stück dann nochmal am Samstag, 18. Januar, 19.30 Uhr und Sonntag, 19. Januar, 17 Uhr zu sehen. Neben der Abendkasse können dort auch Karten im Vorverkauf im Bürgerbüro Rees erworben werden. Einlass zu allen vier Aufführen ist jeweils eine Stunde vor Beginn. Der Eintrittspreis beträgt für Erwachsenen 7,50 Euro. Kinder zahlen drei Euro.