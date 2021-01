Isselburg: Das plant der Heimatverein Werth für 2021

Isselburg 2020 mussten viele Termine ausfallen. Der Heimatverein Werth hofft, dass das im Jahr 2021 anders wird und hat ein Programm erstellt.

Es war viel geplant. Ein Erzählcafé und ein Picknick ganz in Weiß auf einer Grünfläche an der Issel. Auch ein Abend auf Platt und der beliebte Weihnachtsmarkt an der Mühle sollten 2020 stattfinden. Doch wegen Corona kam alles anders und so musste der Heimatverein Werth wie so viele Vereine im vergangenen Jahr zahlreiche Veranstaltungen absagen.

Das Geschehen in 2020 hindert die Verantwortlichen aber nicht daran, optimistisch in das neue Jahr zu blicken. Und auch ein Programm mit einigen Veranstaltungen auf die Beine zu stellen. Natürlich stehen die Veranstaltungen unter der Maßgabe "unter Vorbehalt".

Jahreshauptversammlung Ende Februar angesetzt

So sind auch schon die ersten beiden Termine auf dem Jahresprogramm des Vereins ausgefallen. Denn am Anfang des Jahres hätte nicht nur das Heimathaus eigentlich für eine Besichtigung geöffnet, sondern auch der Workshop "Der richtige Schnitt - unsere Obstbäume" stattfinden sollen.

So gehen die Planungen also erst im Februar weiter. Geplant ist hier, dass - natürlich nur, wenn es die Corona-Schutzverordnung zulässt - das Heimathaus am 7. Februar in der Zeit von 11 bis 12 Uhr öffnet. Zudem sollte eigentlich die Jahreshauptversammlung des Heimatvereins Werth am 27. Februar abgehalten werden. Ob beide Termine gehalten werden, ist eher fraglich. Das Heimathaus am Teppelweg öffnet im Übrigen jeden Monat immer am ersten Sonntag von 11 bis um 12 Uhr.

Gemeinsam bunte Blumen pflanzen

Natürlich plant der Heimatverein Werth auch 2021 mit bekannt Veranstaltungen. Am 20. März soll das 61. Skatturnier gespielt werden und auch der Palmsonntagszug soll am 28. März über die Bühne gehen. Am 4. April soll natürlich wieder ein Osterfeuer entzündet werden, am 3. April soll dazu das Holz eingesammelt werden. Gemeinsam den Ort bunter machen wollen die Mitglieder des Heimatvereins am 8. Mai. Da sollen dann neue Blumen gepflanzt werden.

Zum Ponyhof Leitung soll es beim Familientag mit dem Fahrrad am 13. Juni gehen und für den 25. Juni ist ein Picknick ganz in Weiß angedacht. Im Juli und August sind bislang noch keine besonderen Termine, im September steht dann wieder der , der sich vor allem im Jahr 2020 guter Resonanz erfreut hat. Am 18. September soll im Heimathaus auch wieder ein Skatturnier gespielt werden, bevor dann am 30. Oktober die 39. Ausstellung de Heimatvereins Werth eröffnet wird mit zahlreichen Hobbykünstlern.

Weihnachtsmarkt soll am 11. Dezember stattfinden

Für den 25. November ist der Plattdeutsche Abend geplant und am 11. Dezember soll dann der Weihnachtsmarkt rund um die Werther Mühle stattfinden.

Kontakt und weitere Infos gibt es im Übrigen unter www.heimatverein-werth.de im Internet zu finden.