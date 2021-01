Isselburg: Das planen die Sportangler als Programm für 2021

Isselburg Die Mitglieder der Interessensgemeinschaft Sportangler Isselburg haben momentan ihre Aktivitäten wegen der Corona-Pandemie eingestellt.

Wie andere Vereine auch haben die Mitglieder der Interessensgemeinschaft (IG) Sportangler Isselburg ihre Aktivitäten wegen der Corona-Pandemie vorübergehend eingestellt. Dies gilt auch für das traditionelle Jahresabschluss-Angeln, das Ende 2020 hätte stattfinden sollen.

Für das neue Jahr 2021 hat der Verein dagegen unter Vorbehalt einige Termine vorbereitet – in der Hoffnung, dass ab 2021 wieder ein „halbwegs normales Leben“ möglich sei. So soll die Jahreshauptversammlung am Samstag, 27. Februar, um 15 Uhr in der Anglerhütte am Strombergsee beginnen.

Traditionelles Vater-Kind-Angeln geplant

Für Samstag, 13. März, plant der Verein von 13 bis 16 Uhr eine Gewässerreinigung am Strombergsee. Das Hegefischen soll am Samstag, 24. April, von 8 bis 12 Uhr am Strombergsee stattfinden. Am Freitag, 25. Juni, soll um 18 Uhr das Vater-Kind-Angeln beginnen. Tags darauf, am Samstag, 26. Juni, möchte der Verein laut Ankündigung ab 18 Uhr sein Sommerfest feiern.

Eine zweite Gewässerreinigung am Strombergsee steht für Samstag, 4. September, von 13 bis 16 Uhr auf dem Programm. Zum Hegefischen II wollen sich die Mitglieder der IG Sportangler Isselburg am Samstag, 18. September, von 8 bis 12 Uhr am Strombergsee treffen.

Hoffen auf ein Abschlussangeln in 2021

Zu seiner Herbstversammlung lädt der Verein, der im vergangenen Jahr sein 50- Jähriges Bestehen gefeiert hat, für Samstag, 30. Oktober, von 15 bis 17 Uhr in die Anglerhütte ein. Zum Jahresabschluss-Angeln wollen sich die Angelsportler am Donnerstag, 30. Dezember 2021, von 9 bis 12 Uhr wie gewohnt am Strombergsee treffen.