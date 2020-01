Lea Nienhaus (l.) belegte den dritten Platz Nachwuchswettbewerb in Münster.

Wettbewerb Isselburg: Azubi des Parkhotels Anholt punktete in Münster

Anholt. Das Parkhotel Anholt freut sich über das Ergebnis von Lea Nienhaus in einem Wettbewerb. Die Auszubildende musste in Münster ihr Können zeigen.

Glückwunsch! Lea Nienhaus hat den dritten Platz beim renommierte Jugendwettbewerb um die Hupfer-Münsterlandgabel des Köcheclubs Münsterland belegt. Die Auszubildende zur Hotelfachfrau im Romantik Parkhotel Wasserburg Anholt und 23 weitere Teilnehmer der Ausbildungsberufe Restaurantfach/Hotelfach und Köche des dritten Lehrjahres trafen sich nun zum Finale des Wettbewerbs im Restaurant Ackermann in Münster.

Durch eine schriftliche Vorentscheidung an der zirka 120 Schüler aus dem gesamten Münsterland der Berufsschulen Ahaus, Coesfeld und Münster teilnahmen, hatten sich die Kandidaten zu diesem Wettbewerb qualifiziert. Der praktische Teil des Wettbewerbs begann bereits morgens und den Auszubildenden wurden verschiedene Aufgaben ihres Ausbildungsberufes gestellt.

Eine Flasche Sekt fachgerecht geöffnet

Bei der Abendveranstaltung, zu der die Ausbilder eingeladen waren, zeigte sich, dass Lea Nienhaus gut vorbereitet war. Sie erledigte fachspezifische Aufgaben, wie beispielsweise Fehler in einem Hotelzimmer finden, die Menükarte mit korrespondierenden Weinen für den Abend schreiben, eine Reservierungsbestätigung schreiben, aber auch eine Flasche Sekt fachgerecht öffnen und verschiedene Flaschengrößen benennen. Sie servierte am Abend das Essen zusammen mit einer Auszubildenden bei den Restaurantfachleuten. Am Ende wurde sie mit dem 3. Platz belohnt.

Für Nienhaus war es eine gute Vorbereitung auf die Abschlussprüfung im kommenden Sommer. Die Auszubildende des Romantik Parkhotel Wasserburg Anholt nimmt zusätzlich ebenfalls an der schriftlichen Vorentscheidung zur Jugendmeisterschaft Westfalen der Dehoga im Februar teil.