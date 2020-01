Isselburg. In den vergangenen zwei Jahren hat die Stadt Isselburg mit Unterstützung des Rates 300.000 Euro in die neue Ausrüstung der Feuerwehr investiert.

Isselburg: 140 Wehrleute mit neuer Ausrüstung ausgestattet

Sie sorgen für die Sicherheit von über 10.000 Bürgern der Stadt. Und das Tag und Nacht ehrenamtlich. Nun war es an der Zeit, auch den Standard ihrer Sicherheit zu erhöhen: 140 Feuerwehrleute der drei Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Isselburg sind von Kopf bis Fuß neu eingekleidet worden. Und zwar fast dreifach.

Nicht nur über eine neue Einsatzkleidung – Stiefel, Hose, Jacke, Helm, Handschuhe – können sich die Wehrleute freuen. Sondern auch über eine Tagesdienstbekleidung und ein neues Dienstsakko.

Neuer Einkleidungsprozess dauerte über zwei Jahre

Sascha Heister, Mitarbeiter der Stadt Isselburg, war mit der Beschaffung der Feuerwehrausstattung betraut. Die Abwicklung war „ein langwieriger Prozess. Von der Ermittlung der Kleidergröße eines jeden der insgesamt ca. 140 aktiven Feuerwehrmitglieder über die Ausschreibung und der Verteilung hat die Aktion ungefähr zwei Jahre gedauert“, so Heister.

Insgesamt, daraus macht keiner der Verantwortlichen ein Geheimnis, hätte man im Bereich Ausrüstung der Kameraden Nachholbedarf gehabt. Die Helme der Kameraden stammten teilweise aus den 80er Jahren.

Stadt investierte über 300.000 Euro

Insgesamt hat die Investition in die Sicherheit, aber auch das Erscheinungsbild der Feuerwehr ca. 300.000 Euro gekostet. Eine Summe, die auch die zuständigen Ausschüsse, wie auch der Rat der Stadt mitgetragen hat. Ein Lob gab es dafür seitens der Verwaltung. „Das ist alles super gelaufen“, so Heister. Dies bestätigte auch Bürgermeister Michael Carbanje, der der Politik einen großen Dank aussprach. Und natürlich auch der Feuerwehr, die ehrenamtlich eine wichtige Arbeit leiste.

Stadtbrandmeister Markus Berning freut sich über so viel Wertschätzung seiner Kollegen. Und unterstrich, dass die neue Ausrüstung eine neue Motivation für die Feuerwehrleute bedeute. Denn: „Sie sind jetzt während der Einsätze bestmöglichst ausgerüstet“, so Berning.

Einsatzkleidung ist nun sandfarben und nicht mehr blau

Der neue Helm verfügt über einen integrierten Augenschutz und eine integrierte LED-Lampe. Was bei allen Einsätzen von Vorteil sei. „Einige Kameraden haben in der Vergangenheit selbst Lampen gekauft und an den Helmen befestigt“, wusste Berning zu berichten.

Der neue Einsatzanzug der Isselburger Feuerwehr ist nun zudem nicht mehr dunkelblau, sondern sandfarben. Das hat auch einen Grund. „Dies hat den Vorteil, dass man Verschmutzungen, auch solche mit Gefahrstoffen, besser sieht und der Anzug dann schneller in die Wäsche kommt“, erklärte Thomas Fingerhut von der Feuerwehr-Technik Rhein-Ruhr, die einige Teile der Ausrüstung geliefert hat. Die Einsatzausrüstung sei eine der leichtesten und hat einen der besten Sicherheitsstandards, erklärte der Experte.

Weitere Anschaffung sind in 2020 geplant

Doch nicht nur bei den Einsätzen werden die Kameraden der Wehr nun anders auflaufen. Auch die Tagesdienstbekleidung wurde nun vereinheitlicht und den neuen Standards angepasst. Und auch das Dienstsakko, das etwas auf Versammlungen, bei Beförderungen oder auch Beerdigungen angezogen wird, ist neu und einheitlich. „Und auch nun passend zu den übrigen Feuerwehren des Kreises Borken“, so Berning.

Auch 2020 wird es noch weitere Anschaffungen für die Feuerwehr Isselburg geben. So soll ein Gaswarnsystem angeschafft werden, wie Sascha Heister verriet. Zudem ist geplant, dass die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Isselburg einen neuen Kommandowagen, als auch einen Wagen für Logistik erhalten soll.