In Rees startet die Kita Sahlerstraße im Februar 2020

Rees. Nachdem die Awo in Rees abgesprungen ist, fand sich ein neuer Träger für die Kita Sahlerstraße. In Grietherort startet eine Waldorf-Tagespflege.

Wie berichtet konnte die geplante Kindertagesstätte an der Sahlerstraße im November nicht an den Start gehen. Es war eine böse Überraschung für die Eltern, die ihre Kinder bereits beim angekündigten Awo-Kindergarten in der ehemaligen Grundschule angemeldet und eine Zusage erhalten hatten. Doch jetzt scheint Licht am Ende des Tunnels.

Das war geschehen

Kurz vor dem ersten Kita-Tag wurden die Eltern von der Awo darüber informiert, dass die Eröffnung nicht nur zeitlich nicht klappt, sondern dass die Awo auch ihre angekündigte Trägerschaft zurückgezogen habe. Für die Kinder mussten, so der zuständige Kreis Kleve, individuelle Lösungen gefunden werden. Da alle Einrichtungen überbelegt sind, blieben etliche Kinder unversorgt.

Bereits seit Mitte Oktober ist die Kindertagesstätte in der ehemaligen Grundschule an der Sahlerstraße eingerichtet. Foto: Konrad Flintrop / FUNKE Foto Services

Träger bleibt noch ein Geheimnis

Ab Februar 2020 soll nun die Kita Sahlerstraße, so ihr aktueller Name, an den Start gehen. „Das Gebäude ist baulich hergerichtet. Es müssen nur noch kleine bauliche Veränderungen vorgenommen und an dem Brandschutzkonzept gearbeitet werden“, so Kreispressesprecherin Ruth Keuken. Als Betreiber konnte „ein etablierter Träger der Jugendhilfe“, so der Kreis, gewonnen werden, der aber noch nicht namentlich benannt wird.

Tatsächlich konnten Eltern bis zum 8. Dezember ihre Kinder online beim Kreis Kleve für das kommende Kindergartenjahr ab August 2020 anmelden, auch für die Kita Sahlerstraße. Hier wird die Kita mit 20 Plätzen aufgeführt.

Waldorf-Tagespflege von Tagesmutter und -vater

Eine Alternative könnte die ab Januar in Grietherort angebotene Waldorf-Tagespflege sein. Wie bekannt gibt es seit August in Uedem die erste Waldorfschule im Kreis Kleve. Sie wurde von Eltern gegründet, die sich vor rund zwei Jahren um Valentijn Jansen und Judith Schmidt aus Grietherort zusammengefunden hatten. Auf dem Hof des Elternpaares wird nun die Waldorf-Tagespflege angeboten.

Zehn Plätze sind für Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren dort vorgesehen, denen zwei Betreuer zur Verfügung stehen: Maria Greven und Christian Kern. Sie arbeiten dort nach dem Prinzip der Tagesmütter bzw.- väter.

Konzept orientiert sich an der Waldorfpädagogik

Das Konzept der Gruppe orientiert sich an der Waldorfpädagogik. Der Tagesablauf soll ähnlich wie in einem Waldorf-Kindergarten gestaltet werden, mit Ritualen wie dem Reigen, Sprüchen, die zur Jahreszeit passen, natürlichen Spielmaterialien wie Zapfen, Kastanien oder plastikfreiem Spielzeug. Dazu gibt es Geschichten und Puppenspiele. Kochen, Backen, Kinderyoga und handwerkliche Projekte sind ebenfalls angedacht.

Den Kindern steht dafür ein großzügiger heller Gruppenraum mit Blick auf den Rhein zur Verfügung. Dazu gibt es den „blauen Saal” als Bewegungsraum mit dicken Turnmatten und einer großen Verkleidungskiste. Und weil die Waldorf-Pädagogik auch sehr naturverbunden ist, warten draußen das Pony Marie sowie Gänse, Hühner, Schafe auf kleine Besucher. Regelmäßige Ausflüge in die Natur sind ebenfalls vorgesehen.

Anmeldungen sind noch möglich

Die Betreuung erfolgt in der Kernzeit zwischen 7 bis 16 Uhr. Nach Absprache sind aber auch andere Betreuungszeiten außerhalb dieses Zeitfensters möglich. Für vier Plätze gibt es bereits Voranmeldungen. Sechs Plätze sind noch frei. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Weitere Info unter judith-anna@gmx.de und www.spielgarten-grietherort.de.