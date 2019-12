In Rees herrschte wieder großer Andrang bei Putenverlosung

Schon Minuten vor den Beginn der eigentlichen Verlosung standen die Menschen wartend vor der Eingangstür der Volksbank. Die Reeserin Maria Koop war wie die anderen Besucher mächtig gespannt. „Mal sehen, was dabei rauskommt“, hatte sie die der Erfolg der Vergangenheit motiviert. „Ich hab vor Jahren, hier schon mal sieben Puten gewonnen – die hab ich aber alle verkauft“, erzählte sie lachend.

Auch Corinna Thesing aus Praest erhoffte sich einen Erfolg. „Die Eltern und Schwiegereltern kommen, dafür wäre es super.“ Renate Nann-Belting von der Werbegemeinschaft bereitete die Tische mit den 350 Preisen vor. Dabei waren nicht nur die von den örtlichen Unternehmen gesponserten Puten, Hähnchen und riesen-großen Mettwürste, sondern auch Kekse, Schokolade und der historische Kalender 2020 des Reeser Verkehrs- und Verschönerungsvereins dabei, der mit einem eigenen Stand vertreten war.

Rheinkönig beteiligte sich an der Ausgabe von Losen

„Die Aktion gibt es bestimmt schon 30 Jahre und länger“, beschrieb sie, wie sich das Ganze aber auch etwas gewandelt hat. „Früher hatten wir die doppelte Anzahl an Puten. Heute haben sich die Familien reduziert, die Lebensstrukturen verändert.“ Trotzdem sei es „schön zu sehen, dass sich so viele Menschen daran erfreuen.“

Und so wurden die Tische mit den Losen von den Anwesenden förmlich „gestürmt.“ Der „Rheinkönig“ Michael Roos beteiligte sich an der Ausgabe der Lose und Gewinne. „Ich war tatsächlich früher nie hier“, fand er es „interessant zu sehen, was für ein Andrang herrscht.“ Atmosphärisch ergänzt wurde die Aktion durch den „Buena Ressa Chor“, der gitarrenbegleitet ein breites Repertoire von Liedern wie „Another cup of coffee“ von Milo bis „Hallelujah“ von Leonard Cohen zum Besten gab.

Weihnachten geht’s ums Teilen, sagte Gabriele Hertog

Horst Wilhelm hatte die Nummer 253 gezogen. „Das ist eine Pute. Der Weihnachtsbraten ist schon gesichert.“ Seine Frau Sylvia hatte „nur“ ein Hähnchen ergattert. „Das reicht dicke für zwei Leute.“ Am Rand stand eine aus ganz Deutschland zusammen gekommene Gruppe. „Wir haben uns bei der Reha auf Malente kennengelernt“, freute sich die Reeserin Jutta Green als Gastgeberin. Die Gäste aus Lübeck, dem Sauerland oder Kiel hatten aber kein Glück.

„Alles nur Nieten“, ging die Gruppe trotzdem gut gelaunt frühstücken und danach zum Wichteln ins Museum. Anders sah das bei der Reeserin Roswitha Mötter aus, die eine Pute gewann., „Ich habe magische Hände“, meinte die 68-jährige. Und Gabriele Hertog ging mit Pralinen, Puten, Ehemann und Mutter nach Hause. „Die Pralinen legen wir unter den Weihnachtsbaum. Und die Pute wird mit dem Bruder geteilt. Darum geht es bei Weihnachten – um das Teilen.“