Emmerich. Melanie Fischer, Inhaberin des Fitness Studios Selfdefence und Krav-Maga-Trainerin, bietet Selbstverteidigungskurse für Frauen in Emmerich.

In Emmerich werden Krav-Maga-Kurse für Frauen angeboten

„Die Verrohung unserer Gesellschaft scheint keine Grenzen mehr zu kennen“, so die alarmierenden Worte der Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker jüngst nach dem tödlichen Messerangriff auf einen städtischen Mitarbeiter. Doch Verrohung muss nicht immer solch grausamen Folgen haben. Gewalt beginnt im Kleinen, äußert sich verbal, körperlich aber auch im erschreckenden Ausmaß durch Mobbing.

Fit gegen Übergriffe aller Art

Ein Lied davon singen kann Melanie Fischer. Die Inhaberin des Fitness Studios Selfdefence und Krav Maga-Trainerin. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen fit und stark zu machen gegen Übergriffe jeglicher Art.

Mobbing ist ein großes Problem

50 Prozent Mobbing, 30 Prozent häusliche Gewalt und 20 Prozent Gewalt auf der Straße, sind die Antworten, wieso Mädchen und Frauen einen Kurs in Krav Maga belegen. Melanie Fischer zeigt sich überrascht durch die hohe Mobbingrate. Wird hier zu wenig hingeguckt in der Schule oder am Arbeitsplatz? Eine junge Mutter aus Emmerich, die ihre Tochter begleitete, sagt ein klares „Ja“.

Meist sind Kinder, Jugendliche und Frauen die Opfer. Und so trafen sich am Samstag 13 Mädchen und Frauen im Alter von zehn bis 40 Jahren zum Training. Im Sportanzug und barfuß standen sie sich auf der Matte gegenüber, kampfbereit.

Israelische Selbstverteidigung

Auf dem Programm stand Krav Maga, eine israelische Selbstverteidigung im Nahkampf. Doch wer denkt Krav Maga beschränkt sich auf das Beherrschen spezieller Schlag- und Tritttechniken liegt falsch. „Wir wollen den Teilnehmern nicht nur beibringen, wie man sich im Kampf verteidigt, sondern auch wie man Gefahren schon im Voraus erkennen kann und somit gar nicht erst in eine gefährliche Situation hineingerät“, so Melanie Fischer.

Dazu benötigt man gesundes Selbstbewusstsein und stabiles Selbstvertrauen. Dies wird im Kurs spielerisch gefördert indem für jeden Teilnehmer immer wieder kritische Alltags-Situationen nachgestellt werden, die durch erlernte Strategien des Krav Maga bewältigt werden müssen, um dann im Alltag sicherer und selbstbewusster auftreten zu können. Erst am Schluss wird der finale Tritt oder Schlag trainiert.

Effektive Techniken erlernt

So lernten die 13 Teilnehmerinnen einfache und effektive Techniken, um sich bei körperlichen Angriffen schnell und wirkungsvoll zu verteidigen. Jeder spielte die Rolle des Opfers und des Angreifers, alleine oder als Mitglied in einer Krawallgruppe, viele Situationen werden durchgespielt. Und dann ging es zur Sache, bis so manchem die Puste wegblieb, es wurde gefightet, geboxt und getreten, aber immer unter Aufsicht.

Engagierte Kursleiterin

Die sehr engagierte Kursleiterin beobachtete jeden, griff ein und korrigierte. Ratschläge begleiteten jede Aktion: „Sei aufmerksam und beobachte deine Umgebung, nehme konzentriert deine Umgebung wahr, schaue nicht ständig auf dein Handy und träume nicht“, so der Rat von Melanie Fischer. „Wenn eine Gruppe von Menschen dir entgegen kommt bewerte die Situation. Spielt Alkohol eine Rolle, tritt die Gruppe laut und krawallig auf? Teilt sich die Gruppe, ist das meist ein schlechtes Zeichen, denn Einkesselung droht. Wo es bedrohlich erscheint die Straßenseite wechseln, ergreife die Flucht. Kommt es zum Körperkontakt, reagiere selbstbewusst, halte Abstand, sprich mit lauter Stimme, zeige dem Angreifer nie deinen Rücken. Und wenn es denn sein muss, setze konsequent den entscheidenden Schlag oder Tritt.“

Am Samstag wurde der Schlag des Knies in den Unterleib des Angreifers trainiert. Es wurde viel gelacht und getobt, aber alle waren mit Ernst dabei. Um das erlernte zu festigen, findet der Kurs jeden Samstag statt.

>>>Übung macht den Meister

Um Krav Maga zu erlernen muss man üben – üben – üben. Und so trifft sich die Mädchen- und Frauengruppe jeden Samstag von 10 bis 11.30 Uhr. Hier wird das Erlernte wiederholt und erweitert.

Melanie Fischer legt großen Wert auf den Erfahrungsaustausch in einem geschützten Raum.

Kontakt: 02822/9148780 oder 0152/08654940. Kosten: Zum Beispiel 70 Euro für eine Zehner-Karte.