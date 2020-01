Emmerich. Am Valentinstag sind Verliebte eingeladen, in der katholischen Kirche St. Martini zusammenzukommen, um diesen Tag auf besondere Weise zu erleben.

Alle frisch, immer noch, wieder, hoffentlich bald Verliebten sind zum Valentinsevent am 14. Februar zwischen 18 und 20 Uhr eingeladen. Jeder, der diesen Tag ganz besonders begehen möchte, kann ihn bei Sekt und Gebäck in stimmiger Atmosphäre in der Emmericher St. Martini Kirche, Martini Kirchgang 3, erleben.

Die Kirche wird mit roten Herzluftballons und roten Lichterketten dekoriert. Ein Himmelbett wird es nicht geben, wohl aber eine rote Coach, auf der sich Paare fotografieren lassen können. Es werden Workshops in der Kirche angeboten, Herzchen können genäht, Kreatives gefertigt werden. Partner können sich die Hände massieren, aber auch Gesprächsangebote nutzen. Dabei geht es um Themen, die im Alltag eher unberührt bleiben.

Wer möchte, kann sich segnen lassen

Schließlich können sich Paare auch von Pfarrer Bernd de Baey segnen lassen. Kirsten Lommen, Leiterin des Kath. Bildungsforum Kleve, wirbt für die gemeinsame Aktion „Status: verliebt“ der Einrichtungen des Bildungsforums Kleve. „Wir wollen nicht nur als Kirche Ehe schließen und in Krisensituation beratend zur Seite stehen, sondern auch Familien unterstützen, Paare stärken.“

Dazu wird schöne Musik gespielt, es werden Gesprächskärtchen verteilt, es können Liebesbriefe geschrieben werden. Alles ist vollkommen zwanglos, kostenlos und auf keinen Fall kommerziell und verkitscht. Sich noch einmal auf Wolke 7 fühlen, das können Paare in der Kirche durchaus erleben. Dazu wird eine Theologin Lovestorys aus der Bibel zitieren.

Der Zeitrahmen ist flexibel

Wenn die erste Valentinsveranstaltung im vergangenen Jahr nur mäßig besucht war, war die Resonanz der Teilnehmer doch groß und mit der Bitte verbunden, diese nochmals anzubieten. An diesem Tag gibt es auch im Haus der Familie einen Partner-Kochkurs. Der ist ausgebucht.

Zeitgleich findet der Valentinstag in Geldern in der Adelheid-Kapelle, in Kalkar in der St. Nikolai Kirche jeweils von 18 bis 20 Uhr und in Kleve in der Unterstadtkirche, 17 bis 19 Uhr, statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Zeitrahmen kann flexibel genutzt werden. „Man muss nicht pünktlich sein“, so Lommen.

Mehr Infos gibt es im Internet unter #zeitzuzweit.