In Emmerich sind Silvester verstärkt Polizisten im Einsatz

Große Silvesterpartys können in diesem Jahr wegen Corona nicht stattfinden. Die Polizei wird auch in Emmerich verstärkt im Einsatz sein, um die Schutzverordnungen zu kontrollieren.

Silvester wird im Corona-Jahr ruhiger verlaufen als sonst. Kein öffentliches Feuerwerk, keine großen Partys. Die Polizei im Kreis Kleve startet dennoch mit einem "erhöhten Kräfteeinsatz" in die Nacht, wie eine Pressesprecherin auf NRZ-Nachfrage mitteilt.

Da ein An- und Versammlungsverbot gilt, werden keine öffentlichen Plätze gesperrt. "Die Corona-Schutzverordnungen werden aber konsequent kontrolliert und geahndet", so die Pressesprecherin. Dazu zählt das Alkoholverbot im öffentlichen Raum, außerdem dürfen sich nicht mehr als fünf Personen aus zwei Haushalten treffen.

Polizei geht Hinweisen auf Partys nach

Kontrollen im privaten Raum wird es dagegen nur geben, wenn es konkrete Hinweise auf ausschweifende Partys gibt. "Wir werden kein Silvesteressen crashen", betont die Pressesprecherin der Kreispolizei. Bei zu lauter Musik oder Gegröle werde die Polizei aber den Hinweisen "konsequent nachgehen und Verstöße ahnden".

Das Ordnungsamt der Stadt Emmerich wird in der Silvesternacht in Rufbereitschaft stehen, geht allerdings von wenigen Vorkommnissen aus. "Die Kontrollen der vergangenen Wochen haben gezeigt, dass sich zumindest draußen die meisten Leute an die Regeln halten", erklärt Fachbereichsleiterin Karin Schlitt.

Feuerwehr rückt Silvester mit mehr Kräften aus

Auf eine ruhigere Silvesternacht stellt sich auch die Freiwillige Feuerwehr Emmerich ein. Denn obwohl kein grundsätzliches Verbot von Feuerwerken besteht, wird es wegen des Verkaufsverbots von Böllern voraussichtlich weniger Knallerei geben. "Wir rechnen deshalb mit deutlich weniger Einsätzen", erklärt Stadtbrandinspektor Martin Bettray.

In den vergangenen Jahren wurde die Freiwillige Feuerwehr Emmerich in der Neujahrsnacht immer mal wieder auch zu größeren Einsätzen gerufen. Allgemein gilt, auch in diesem Jahr, dass die Alarm- und Ausrückeordnung für den 31. Dezember angepasst wird. Kommt es also zu einem Einsatz, rücken mehr Kräfte aus als üblich.

Feuerwehr warnt vor illegalen Silvesterknallern

Eine echte Gefahr erkennt Bettray aber gerade in diesem Jahr in den illegalen Silvesterknallern aus dem Internet: "Die sind äußerst gefährlich und verboten." Außerdem sollte jeder die derzeitige Situation reflektieren, immerhin seien die Krankenhäuser aufgrund der Corona-Pandemie bereits voll. Eine sowieso schon überflüssige Verletzung durch Böller sei in diesen Zeiten also noch überflüssiger. "Die Leute sollten alle ein bisschen solidarischer sein", so Bettray. "Und es kommen ja auch wieder andere Zeiten."