Das Kammerorchester Opus m gestaltet traditionell das Konzert in der Klosterkirche Aspel.

Konzert zu Weihnachten In Aspel hat das Weihnachts-Reeserviert-Konzert Tradition

Rees. Am 2. Weihnachtstag lädt Heiner Frost mit dem Kammerchor Haldern und dem Orchester Opus M in die Klosterkirche Aspel ein zum Reeserviert-Konzert.

„Manchmal fragen wir uns, ob wir bei diesem Konzert noch Plakate drucken müssen”, sagt Heiner Frost, der künstlerische Leiter der Konzertreihe „Reeserviert“ und meint damit das Konzert am 2. Weihnachtstag in der Klosterkirche in Haus Aspel. „Doch darauf lassen wir es aber natürlich nicht ankommen.”

Viel Freiheit bei der Programmgestaltung

Am 2. Weihnachtstag um 17 Uhr (Einlass 16.30 Uhr) laden der Kammerchor Haldern und das Kammerorchester Opus M in die Klosterkirche von Haus Aspel ein. Heiner Frost: „Was wir da alljährlich machen, ist ja gar nicht so sehr ein Weihnachtskonzert – es ist ein Konzert, das am 2. Weihnachtstag stattfindet. Das gibt uns bei der Programmgestaltung natürlich mehr Freiheiten. Aber es kommt auch Musik vor, die einen direkten Bezug zu Weihnachten hat: Johann Michael Bachs doppelchörige Motette ‘Fürchtet euch nicht’ ist eines dieser Stücke – ein Loblied auf Jesu Geburt.”

Titelgebend für das diesjährige Konzert ist eine Komposition von Simon Wawer (*1979) „O du stille Zeit”, die der Kammerchor in zwei verschiedenen Versionen aufführen wird. „Die Fassung für Frauenchor haben wir schon seit einigen Jahren im Repertoire – jetzt ist eine Fassung für gemischten Chor dazu gekommen”, so Heiner Frost.

Außerdem stehen Werke von Heinrich Schütz („Verleih uns Frieden" für Chor a cappella und „Lobet den Herrn, alle Heiden" für Streicher, Alt, Tenor und Bass), sowie Orlando Gibbons („Hosianna to the Son of David" für sechsstimmigen Chor a cappella) und Felix Mendelssohn- Bartholdy („Jauchzet dem Herrn, alle Welt" für vier- bis achtstimmigen Chor und die Choralkantate „Jesu, meine Freude" für Chor und Streicher) auf dem circa 60-minütigen Konzertprogramm.

Solisten sind Esther-Marie Verbücheln, Katrin Nowak und Lena Höfkens

Das Kammerorchester Opus M spielt außerdem das Konzert für drei Violinen (BWV 1064) von Johann Sebastian Bach. Solistinnen sind Esther-Marie Verbücheln, Katrin Nowak und Lena Höfkens. Heiner Frost: „Bei dem Konzert mit der BWV-Nummer 1064 handelt es sich ursprünglich um ein Stück für drei Solo-Cembali mit Streicherbegleitung.”

Das Konzert in der Klosterkirche in Haus Aspel beginnt am 26. Dezember um 17 Uhr (Einlass: 16.30 Uhr). Der Eintritt beträgt zwölf Euro.