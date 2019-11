Im Theater Emmerich wurde der Geister-Leuchtturm aufgeführt

Donnergrollen, Blitze, das laute Pfeifen des Windes bei einem aufkommenden Sturm und furchteinflößende Geräusche: Waren das die Elemente, die für Grusel im Stadttheater sorgen sollten? Kleine komödiantische Bonmots waren die zweite Zutat für den Comedy-Thriller „Der Geister-Leuchtturm“, den annähernd 400 Besucher verfolgten.

Etwa als Rowena Tollifsen (Michaela Schaffrath), die schwere Axt in der Hand, zu Leuchtturmwärter-Assistent Brandon Aynesworth III. (René Oltmanns) sagte: „Ich möchte dir nicht weh tun.“ Seine Antwort: „Dabei sollten Sie bleiben.“

Nach gut zwei Stunden Spielzeit gab es zwar Applaus für die vier Akteure auf der Bühne, doch was ein Comedy-Thriller sein soll, war vielen nicht klar. Erst recht nicht denen, die bereits in der Pause das Theater verlassen hatten. Vielleicht hat es daran gelegen, dass die Schauspieler teilweise schlecht zu verstehen waren, vielleicht auch daran, dass sich die Handlung im ersten Akt hinzog.

Nach der Pause nahm der Comedy-Thriller Fahrt auf

Nach der Pause jedenfalls ging es deutlich abwechslungsreicher weiter. Dafür hatten ein provozierter Treppensturz und Gewehrschüsse gesorgt. Das hatte sich der alternde Josiah Tollifsen (Hans-Peter Deppe) ganz anders vorgestellt, als er sich mit seiner wesentlich jüngeren Frau (Brandon: „Sie haben mir gar nicht gesagt, dass Sie eine Tochter haben“) auf einen abgelegenen Leuchtturmfelsen zurückgezogen hatte. Der Leuchtturmwärter-Assistent passt ihm gar nicht in den Kram, denn der scheint seiner Frau nur zu gut zu gefallen. Außerdem soll es spuken, und der letzte Wärter hat eine unheimliche Botschaft hinterlassen, deren Warnungen sich zu bewahrheiten scheinen.

Schnell macht sich Nervosität breit. Bei einer Séance soll der Geist beschworen werden, ein Zeichen zu geben. Was auch geschieht, denn das schwere Wandkreuz hängt auf einmal auf dem Kopf. Und der Leuchtturmwärter wird angeschossen. Einzig die männlich gewandete Putzfrau Erin (Raphaela Kiczka) bewahrt die Nerven.

Bis sie dann am Ende selbst vom Geist der Leuchtturminsel besessen wird. Aber das ist eine neue Geschichte.

Braunschweiger Komödie ist öfter zu Gast in Emmerich

Die Braunschweiger Komödie am Altstadtmarkt ist häufiger zu Gast im Emmericher Stadttheater. Vielen Besuchern wird die Aufführung von „Urlaub mit Papa“ noch in bester Erinnerung sein, in der Schaffrath und Oltmanns ebenfalls gemeinsam spielten. Beide sind auch durch Fernsehauftritte in Serien wie „Tatort“ „Polizeiruf 110“ oder der Telenovela „Sturm der Liebe“ einem breiten Publikum bekannt.