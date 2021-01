Im Coronajahr 2020 wurde im Kreis Kleve weniger geheiratet

In Emmerich und Rees gab es 2020 weniger Hochzeiten als in den vergangenen Jahren.

Emmerich/rees In Rees gab es 2020 weniger Hochzeiten als in den vergangenen fünf Jahren. In Emmerich sagten ebenfalls weniger Menschen Ja zueinander.

Es ist ein Ereignis von dem viele lange träumen und das mindestens eben solange auch vorbereitet wird: die eigene Hochzeit. Im Coronajahr 2020 war es allerdings ein wenig schwieriger "Ja" zueinander zu sagen.

Die Anzahl der Gäste war bisweilen begrenzt, das Feiern fiel auch zu manchen Zeiten flach und auch einige Trau-Locations standen nicht zur Verfügung. So kam es, dass 2020 einige ihre Hochzeit in Emmerich und Rees gar ausfallen ließen oder verlegten.

Nur 81 Eheschließungen in Rees

So wurde in Rees zum Beispiel 2020 so wenig geheiratet, wie in den vergangen fünf Jahren nicht. Insgesamt 89 Eheschließungen waren 2020 geplant. Durchgeführt, so teilt der Reeser Stadtsprecher auf Nachfrage der NRZ mit, wurden nur 81.

Ein sicher auch coronabedingt schwaches Jahr was das Heiraten angeht. Denn 2019 gaben sich in Rees immerhin 98 Paare das Ja-Wort, 2018 waren es 104 und 2017 102 Eheschließungen. Im Jahr 2016 waren es auch immerhin 96.

Trauorte in Rees fielen weg

Dass es weniger Hochzeiten gab, führt Franken auch darauf zurück, dass eben die Trau-Orte Altes Amtsgericht und die Kasematten nicht zur Verfügung standen. In den Kasematten sei es einfach zu eng und das Alte Amtsgericht sei eben auch durch Menschen aus der Risikogruppe bewohnt. Ergo blieben noch das Schiff Stadt Rees als Trauort und auch das Trauzimmer im Rathaus Rees. "Das auch aufgewertet wurde und daher nun auch immer mehr gebucht wird", so Franken.

So auch vielleicht wieder mehr in diesem Jahr. "Für das neue Jahr 2021 haben wir schon viele Anfragen und haben Termine für Trauungen vereinbart. Die Kolleginnen im Standesamt haben den Eindruck, dass sich die Menschen nicht von ihren Hochzeitsplänen abhalten lassen", so Franken.

119 Paare sagten in Emmerich Ja zueinander

Einen wirklich signifikanten Rückgang an Eheschließungen in Emmerich wegen Corona könne man nicht ausmachen, teilt der Emmericher Stadtsprecher Tim Terhorst mit. In der Hansestadt sagten 119 Paare standesamtlich "Ja" zueinander. Im Jahr 2019 waren es insgesamt 134, 2018 waren es 125. 2020, so Tehorst, hätten sechs Paare ihre eigentlich geplante Trauung verschoben oder abgesagt. Meistens sei ein neuer Termin vereinbart worden.

Und so ist der Hochzeits-Wille auch weiterhin ungebrochen. "Es werden nach wie vor mit den Paaren Termine vereinbart", sagt Terhorst. Momentan wird - so wie sonst auch in diesem Monaten - weniger geheiratet. "Aber die beliebten Termine sind auch jetzt schon nahezu vergeben", erklärt der Stadtsprecher.

Freude über einen neuen Trauort

Dieser kann sogar für das Hochzeits-Jahr 2021 schon eine schöne Ankündigung machen. "Denn wir bekommen einen neuen Trauort". Erstmals besteht im Mai 2021 die Möglichkeit, im neu gestalteten Garten von Gut Falkenstein unter freiem Himmel zu heiraten. Bislang konnte hier nur im Gut Falkenstein geheiratet werden.

So können Interessierte nun nicht mehr nur im Trauzimmer im Rathaus, sondern nun auch an Sonderterminen sich auf Gut Falkenstein (im Ortsteil Hüthum) oder in der historischen Mühle im Ortsteil Elten trauen lassen. Als eben auch ab Mai im Garten von Gut Falkenstein.

Die Sondertermine für Trauung und welche davon noch frei sind, sind übrigens online auf der Internetseite der Stadt Emmerich (www.emmerich.de) unter Dienstleistungen/Eheschließungen einsehbar.

In der Stadt Goch merkt man sehr wohl einen deutlichen Rückgang der Hochzeiten im Pandemiejahr. Waren es 2019 noch 158 Trauungen, ging die Zahl im vergangenen Jahr auf 128 zurück. Also 30 Trauungen weniger. In Goch kann man auf dem Standesamt, auf Kloster Graefenthal oder im Haus am See sich das Ja-Wort geben.

Deutlich weniger Hochzeiten auch in Kleve

In Kleve ergibt sich ein ähnliches Bild: 2020 waren es insgesamt 213 Eheschließungen, im Jahr zuvor gab es noch 248 und 2018 wurden 239 Hochzeiten verbucht.

Das Feiern war 2020 auch durchaus Kurios. So gab es in Kleve eine Hochzeit, die von SPD-Ratsherrin Monika Overkamp mit organisiert wurde, die als Rallye veranstaltet wurde. Um die Kontaktbeschränkungen zu gewährleisten, musste das Hochzeitspaar jeweils zu den Familienangehörigen fahren und dort lustige Aufgaben erfüllen.