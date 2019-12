Heimatverein Haldern errichtet in Aspel neues Wegekreuz

Der Halderner Heimatverein hat ein neues Wegekreuz in Aspel aufgestellt. Jetzt wurde es eingeweiht.

Haldern. Aspel hat wieder ein Wegekreuz an der Kreuzung Aspeler Weg/Alte Heerstraße in Rees. Dem alten Wegekreuz hatte die Witterung arg zugesetzt.

Die Witterung hatte ihm arg zugesetzt. Jetzt aber strahlt das Wegekreuz in Rees-Aspel in neuem Glanz. Am Samstag konnte der Heimatverein Haldern das komplett überarbeitete

und renovierte Wegekreuz ️an der Kreuzung Aspeler Weg/Alte Heerstraße einweihen.

Das Kreuz wurde vom Schreinermeister Michael „Mackel“ Herbst aus dem Holz einer, wie er betonte, echten „Wittenhorster Eiche“ geschreinert und bekam zusätzlich noch ein Dach aus Schiefertafeln, die beim Bau des Heiligenhäuschen in Heeren-Herken übrig geblieben waren. Der Korpus wurde vom Bocholter Bildhauer Jürgen Ebert aufwendig restauriert und wieder am Kreuz befestigt.

Heimatverein und Kirche teilen sich die Kosten

Mit 2,90 Meter ist das Wegekreuz jetzt auch höher als das alte. Breit ist es 1,30 Meter. Die Kosten von etwa 1000 Euro teilen sich der Heimatverein und die katholische Kirchengemeinde Haldern. Beide hatten vor zwölf Jahren auch die Bronzefigur bezahlt, als der Jesus-Korpus durch Vandalismus irreparabel beschädigt wurde.

Wie alle Wegekreuze in Haldern und den Bauernschaften hat auch das Aspeler Wegekreuz einen „Pfleger“. Seit dem Frühjahr ist das Freddy Großkopf. Er wohnt in der Nähe, schneidet die Hecke, pflanzt Blumen und gießt an trockenen Tagen.