Haldern. Thees Uhlmann kann in der ausverkauften Haldern Pop Bar bei der Lesung aus seinem Buch „Die Toten Hosen“ das Gefühl früherer Tage gut vermitteln.

Haldern: Gelungene Premiere für Lesetour von Thees Uhlmann

Dienstagabend, das Jahr ist noch jung, die Haldern Pop Bar ist komplett gefüllt. Alle 60 Sitzplätze sind pünktlich belegt. Plus die zehn Gästelistenplätze. Heute abend rückt man zusammen und spitzt gebannt die Ohren, denn auf der Bühne liest kein geringerer als Thees Uhlmann zum aller ersten Mal aus seinem Buch „Die Toten Hosen“.

Facettenreich und spannend nahm Uhlmann seine Zuhörer mit zurück in die Zeit, als er noch grün hinter den Ohren war und doch endlich auch einmal dabei sein wollte. In die Zeit, zu der er sich in diese Liste eintrug. Eine Liste, auf der nur diejenigen ihren Namen hinterließen, die mitwollten: zum Konzert der Toten Hosen!

Die Rock’n’Roll-Erweckung miterlebt

Thees Uhlmann ist vor allem als Sänger bekannt, als Solo-Künstler und in der Band Tomte. Aber auch als Autor ist er immer mal wieder aktiv. Foto: Konrad Flintrop / FUNKE Foto Services

Man fühlte sich, als würde man neben dem 14-Jährigen Thees stehen und ihm sagen „Ja! Lass uns das machen!“ Als wäre man mit dabei auf der Fahrt, auf dem Konzert und würde mit ihm die „Rock’n’Roll-Erweckung“ erleben. „Ich erinnere mich in Blitzfotos, alles andere ist verschwunden“, beschrieb er seine Erinnerungen an diesen magischen Abend, an dem er das erste Mal auf einem Konzert war und ihn plötzlich kannte: diesen glücklichen Zustand, in welchem man müde und wach zugleich ist.

Thees Uhlmann schaffte es in seinen Worten die Gefühle genau rüber zu bringen und las mit so viel Gefühl und Freude vor, dass man sich nur wohlfühlen konnte. „Das Vorlesen war total schön. Ich fand es so gemütlich!“, sagte Nicola Biewer verzaubert.

Thees Uhlmann garnierte die Lesung mit Musik

Zwischen den Kapiteln griff Uhlmann zur Gitarre und gab unter anderem einen Song der Toten Hosen zum besten: „Den kennt ihr aber nicht!“, so Uhlmann. Er hatte diesen am Vorabend noch auswendig gelernt. Auch den Song „Ich bin der Fahrer, der die Frauen nach Hip-Hop-Videodrehs nach Hause fährt“ von seiner neuen Platte sang Uhlmann. „Jeder von uns muss etwas tun, um über die Runden zu kommen“, sang er und das Publikum hang an seinen Lippen.

Eine gelungene erste Lesung. Das finden auch Birgit und Christoph Grüter aus dem Ruhrgebiet. Die zwei Fans freuten sich schon wochenlang auf den Abend. „Mein Mann hat mir das Buch geschenkt und nun schließt sich der Kreis!“, sagte eine fröhliche Birgit Grüter.

Thees Uhlmann: Haldern hat viel von Hemmor

Besonders groß war die Freude darüber, dass der Künstler dieses Jahr wieder zum Haldern Pop Festival kommen wird. Uhlmann: „Haldern ist echt was ganz besonderes! Wer hier zum Festival kommt, der kommt auch weil er sich verabredet hat, aber die Musik steht hier wirklich noch im Vordergrund.“

Thees Uhlmann gelang es, das Gefühlswelt des jungen Uhlmanns zu vermitteln, als dieser durch die Musik der Toten Hosen den Rock’n’Roll für sich entdeckte. Foto: Konrad Flintrop / FUNKE Foto Services

Dann fügt er grinsend hinzu: „Und irgendwie hat Haldern halt echt viel von Hemmor“ – seinem Heimatort –, „das mag ich! Bei meiner nächsten Lesetour wird Haldern nicht der erste, sondern der letzte Leseabend“. Und auf die Einlösung dieses Versprechens, kann man sich jetzt schon freuen.

>> Das ist Thees Uhlmann

Thees Uhlmann ist Gründungsmitglied und Sänger der Band Tomte. Seit 2011 hat er drei erfolgreiche Solo-Alben veröffentlicht und ist inzwischen prominenter als Tomte.

Auch als Autor ist Uhlmann, dessen Liedtexte schon etwas Poetisches haben, schon länger aktiv. Nach „Wir können Freunde werden. Die Tocotronic Tourtagebücher“ in 2000 und „Sophia, der Tod und ich“ in 2015 ist „Die Toten Hosen“ 2019 sein drittes Buch.