Haldern freut sich schon aufs Weihnachtsgewinnspiel

Haldern. In Rees-Haldern startet am 2. Dezember das Weihnachtsgewinnspiel. Zu gewinnen sind Warengutscheine im Wert von 800 Euro. 9. Bildband aufgelegt.

Es ist schon wieder soweit: Der Gewerbeverein Haldern startet sein Weihnachtsgewinnspiel. Los geht’s am Montag, 2. Dezember. In diesem Jahr lautet das Motto „979 Kleinigkeiten“. „Und wir bringen den mittlerweile neunten Bildband heraus“, kündigte Stefan Reichmann in der Pop-Bar an. In dem dreht sich alles um den SV Haldern. Denn der feiert im kommenden Jahr seinen 100. Geburtstag.

„Datt Dorf“ lautet der Titel des Bildbandes, in dem es um die Geschichte des Fußballs geht und wie er nach Haldern kam. „Nämlich über Kardinal van Galen“, weiß Reichmann zu berichten. Der Kardinal sei als junger Mann auf einem Schweizer Internat gewesen, hätte da Kontakt zum Fußball bekommen. In Münster lernte er später Kaplan Holtmann aus Emmerich kennen – und der brachte den Fußball 1906 nach Haldern, wo er als Seelsorger eingesetzt worden war“, so Reichmann. Gegründet wurde der SV Haldern 1920.

32 Bilder kann man im Bildband einkleben

32 Bilder kann man in den Bildband einkleben. „Die Bilder stammen überwiegend aus dem Archiv des SV Haldern“, so Reichmann. Je Einkauf in einem Halderner Geschäft, das sich an dem Gewinnspiel beteiligt, und egal in welcher Höhe, erhält der Kunde ein Bild. Allen Bildern ist eine Nummer zugeordnet. Genau dort sollen sie auch im Bildband eingeklebt werden.

Den Bildband gibt’s für 2,50 Euro in der Haldern Pop Bar, im Hotel Lindenhof, im Gasthof Tepferdt, beim Der Brillenbauer, im Halderner Lädchen (Poststelle), in der Bäckerei Jansen im Hauptgeschäft sowie in der Filiale von Rewe. Der vollständig eingeklebte Bildband kann dann nur beim Brillenbauer und dem Halderner Lädchen zur Kontrolle für die Teilnahme an der Verlosung bis zum 9. Januar abgestempelt werden.

Warengutscheine im Gesamtwert von 800 Euro zu gewinnen

„Wer also einkauft, kriegt eine Losnummer und nimmt somit an der Ziehung der Warengutscheine im Gesamtwert von 800 Euro teil“, so Reichmann. Der erste Preis ist ein Warengutschein von 150 Euro, der zweite Preis von 100 Euro, der dritte von 50 Euro plus zwei Warengutscheine von je 25 Euro.

Wie bei den vorherigen Weihnachtsgewinnspielen sind die Gewinne von Mitgliedern des Gewerbevereins gesponsert. „Zugleich legen sie zu jedem Gewinn wieder einen Euro hinzu“, sagt Klemens Cornelißen. Die 979 Euro seien also schon mal sicher, die wieder an den Verein ‘Heimlich erfolgreich’ gehen. Damit soll die Finanzierung des katholischen Jugendheimes langfristig unterstützt werden.

Gewinne kann man nur am 27. Dezember einlösen

Gewinnen können die Teilnehmer übrigens jeweils ein Freigetränk. Wählen können sie zwischen einem Glühwein, einem Pils, einem Kakao und einer Limonade. Einlösen kann man die Gewinne nur an einem Tag, und zwar am 27. Dezember, quasi dem dritten Weihnachtstag, zwischen 16 und 22 Uhr auf dem Markt. Dort werden u. a. auch Waffeln und heiße Würstchen verkauft.

Wie gesagt: Auf der Rückseite der Klebebilder sind Nummern, die man aufbewahren soll. Denn unter den insgesamt 17.000 Bildern schlummern eben die 979 Kleinigkeiten (so alt ist Haldern), sprich Getränke-Gutscheine für den 27. Dezember. Eine Woche vor Weihnachten werden sie u. a. im Netz unter www.marktplatz-haldern.de zu lesen sein, zudem sind etwa in den Gaststätten ausgehängt.

>>Umtausch-Abende an drei Donnerstagen

In der Adventszeit finden drei Umtausch-Abende statt, und zwar jeweils ab 20 Uhr. Los geht’s am 5. Dezember in der Haldern Pop Bar, am 12. Dezember im Gasthof Tepferdt und am 19. Dezember im Hotel Lindenhof.