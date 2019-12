Anholt. In der Nacht zum Sonntag setzten unbekannte Täter auf dem Grundschulgelände an der Schneidkuhle in Anholt eine Mülltonne in Brand.

Grundschule Anholt: Nachts eine Mülltonne angezündet

Zeugen werden gesucht

Der Brand wurde gegen 1.20 Uhr gemeldet und durch die Feuerwehr gelöscht. Die Mülltonne war an einer Gebäudewand befestigt, ein Gebäudeschaden entstand allerdings nicht. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt unter 02871/2990.