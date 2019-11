Anholt. Die Ulftse Nachtegalen singen am 20. Dezember klassische und moderne Weihnachtslieder in der Anholter Pankratius-Kirche.

Großes Weihnachtskonzert in der Anholter Pankratius-Kirche

Am Freitag den 20. Dezember 2019 um 19:30 Uhr, geben die Chöre „de Ulftse Nachtegalen“ in Zusammenarbeit mit dem Vokalensemble „Luscinia“ in der katholischen Kirche„St. Pankratius“, in Anholt, nach dem erfolgreichen Adventskonzert im Jahre 2018 ein besonderes stimmungsvolles, internationales Weihnachtskonzert. Großen Eindruck hinterließen die Nachtegalen auch beim Jubiläumskonzert mit dem Männerchor „Con Spirito“ in Dinxperlo im November dieses Jahres.

Erfolgreicher Chor

2018 wurden „de Ulftse Nachtegalen“ zum besten Chor im Gelderland gekürt und bei der nationalen Niederländischen Ausscheidung belegte der Chor den beachtlichen vierten Platz. Die Chöre mit zirka 50 musikalischen Mädchen und jungen Damen werden von Ben Simmes und en Lizette Tijdink professionell geleitet und dirigiert.

Das weihnachtliche Konzert wird mit sehr vielen musikalischen Variationen aufwarten. Von klassisch bis modern, von einstimmig bis neunstimmig, von a capella bis zum begleiteten Gesang, jeder Musikliebhaber wird bei diesem Konzert auf seine Kosten kommen. Das Konzert wird abgeschlossen mit einem Reigen beliebter deutscher Weihnachtslieder.

Das Adventskonzert beginnt am Freitagabend 20. Dezember um 19.30 Uhr in der katholischen Kirche „St. Pankratius“ in Anholt. Der Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt 12,50 Euro per Person. Kinder bis zwölf Jahren sind gratis.