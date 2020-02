Gesuchter Hund Maggy aus Wuppertal wurde in Emmerich gesehen

Ina Simon sucht bereits seit einem halben Jahr. Am 13. August 2019 ist ihr Hund Maggy, eine dreieinhalbjährige Deutsch Strater Kurzhaar-Hündin, in der Nähe der A46 in Wuppertal entlaufen. Und seitdem setzt die Besitzerin Himmel und Erde in Bewegung, um ihr geliebtes Tier zu finden. Nach zig Aufrufen in den sozialen Medien wurden ihr am 28. Januar drei Sichtungen in Emmerich gemeldet. Maggy wurde an der Tackenweide gesehen.

Hundetrailer bestätigte die Identität von Maggy

Hündin Maggy wird vermisst. Foto: Ina Simon

Um sicher zu gehen, dass es sich bei dem Hund wirklich um Maggy handelt, beauftragte Ina Simon einen Hundetrailer (Pet-Trailer), der über Geruchsproben eindeutig habe bestätigen können, dass es sich bei dem gesichteten Tier um Maggy handelt.

Hunde können mehrere 100 Kilometer zurücklegen

Ina Simon berichtet, dass der Hund vermutlich nach einem kleineren Autounfall auf der A46 wild umher geirrt ist. Wie sie jetzt erfahren habe, können Hunde durchaus mehrere 100 Kilometer zurücklegen, um ihr Herrchen zu finden. Als Jagdhund könnte sich Maggy von Mäusen, Kaninchen oder Müll ernährt haben. Ina Simon geht daher davon aus, dass ihr Hund sich auch in der Innenstadt von Emmerich aufhalten könnten, um dort nach etwas Fressbarem zu suchen.

Die jüngste Sichtung käme aus Vreden im Münsterland. Diese sei aber nicht bestätigt.

Ina Simon bittet um weitere Hinweise. Ihr Hund trägt ein helles Halsband, hat eine helle Färbung auf der Schnauze und einen langen Schwanz. Informationen bitte an die Handynummer: 0176/56744914.