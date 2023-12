Bei Bauarbeiten an der Betuwe-Linie in Rees-Haldern ist eine Bombe gefunden worden. Der Kampfmittelräumdienst war zur Stelle (Symbolfoto).

Bombenfund in Rees

Bombenfund in Rees Fünf-Zentner-Bombe in Rees-Haldern entschärft

Rees-Haldern Bei Bauarbeiten in Rees-Haldern am Niederrhein ist am 8. Dezember eine Bombe gefunden worden. Der Kampfmittelräumdienst rückte aus.

Im Bereich Sonsfeld in Rees-Haldern ist am Freitag, 8. Dezmeber, im Zuge der Bauarbeiten an einer Brücke für die Betuwe-Linie eine Fünf-Zentner-Bombe gefunden worden. Um 17.36 Uhr ging die Meldung vom Fund der Bombe bei der Feuerwehrleitstelle des Kreises Kleve ein.

Zwei Haushalte mussten evakuiert werden

Der Kampfmittelräumdienst der Bezirksregierung Düsseldorf wurde sofort alarmiert, da die Bombe noch am selben Abend entschärft werden sollte. Polizei und Feuerwehr sperrten den Verkehr in der unmittelbaren Umgebung der Fundstelle ab, zwei nahe gelegene Haushalte mussten evakuiert werden.

Zum erweiterten Radius der Fundstelle gehörten auch die beiden Campingplätze am Hagener Meer, auf denen sich aber zum fraglichen Zeitpunkt niemand aufhielt. Für den Zeitraum der Entschärfung sperrte die örtliche die L7 im Kreuzungsbereich Reeser Straße / Rheinstraße in Mehrhoog sowie im Bereich Bahnhofstraße in Haldern für de Verkehr.

Um 19 Uhr konnte die Bombe durch den Kampfmittelräumdienst entschärft werden. Die örtliche Polizei konnte die Sperrung der betroffenen Straßen kurz nach der erfolgreichen Bombenentschärfung schon wieder aufheben, sodass der Einsatz gegen 19.30 Uhr erfolgreich beendet werden konnte..

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg