Fridays For Future in Rees: geringe Beteiligung an der Demo

Gefrustet ob der wenigen Teilnehmer an der mittlerweile dritten Fridays For Future-Demo waren die beiden Reeser Initiatorinnen Jule Schwartz und Marion Sherwood nicht. Auch Jannik Berbalk, Sprecher der Bewegung auf Kreisebene, gab sich cool. „Greta hat auch zunächst alleine vorm schwedischen Parlament ausgeharrt – und heute?“ Waren es bei der letzten Demo gut 200 Teilnehmer, fanden sich jetzt etwa 30 Personen, überwiegend ältere, vor dem Rathaus ein.

„Gut, dass ihr noch gekommen seid“, freute sich Jule Schwartz dann doch über zwei Klassen, die in Lehrer-Begleitung vom Gymnasium Aspel im Rahmen ihres Unterrichts dazu gekommen waren. Die Achtklässler sowie Oberstufen-Schüler der Q 2 folgten sehr interessiert, wie Jule Schwarz einige der sichtbaren Erfolge der Fridays For Future-Demos in Rees aufzählte.

„Wir brauchen dringend personelle Unterstützung“

Die Stadt werde jetzt noch Insekten-freundlicher, Krokusse seien im Sommer an der Stadtmauer im Park gepflanzt worden, und an allen Reeser Schulen soll jetzt nur noch recyceltes Paper eingesetzt werden. „Uns stehen echt viele Türen offen. Aber wir brauchen dringend personelle Unterstützung, um die nächsten auch coolen Projekte angehen zu können“, wandte sich Jule Schwartz besonders an die jungen Demo-Teilnehmer.

Zwei Schulklassen samt Lehrer vom Gymnasium Aspel kamen zur Demo, ob sie thematisch in ihren Unterricht einzubauen. Foto: Remy

Die Studentin kündigte gleich die nächsten Klima-relevanten Ziele für Rees an: „Wir engagieren uns für einen autofreien Tag, mehr Bäume an den Schulen, dass die Heizungen in den Schulgebäuden um ein Grad gesenkt werden.“ Kein gutes Haar ließ der Sprecher der Demos im Kreis Kleve, Jannik Berbalk, an den Anstrengungen der Bundesregierung, die Klima-Ziele von Paris zu erreichen.

Kritik an Black-Friday-Wirbel

„Ich weiß nicht, ob unsere Regierung keinen Plan hat oder keinen haben will“, griff er besonders die CDU an. Mit dem beschlossenen Klima-Paket würden die Pariser Klimaziele jedenfalls nicht erreicht werden, um den CO2-Ausstoß deutlich zu reduzieren. „Bitte, entwickelt Strategien“, forderte er die Verantwortlichen auf. Orientieren sollten sie sich beispielsweise an den Niederländern, die viel stärker auf neue Radwege und die Bahn setzen würden.

„Ich bin nicht hoffnungslos“, sagte Jule Schwartz mit Blick auf die schon jetzt spürbare Erderwärmung. Noch gebe es ein Zeitfenster, sie aufhalten zu können. Kritisch äußerte sie sich zum Black Friday-Wirbel. Da würde gekauft und gekauft, um nachher wieder vieles wegwerfen zu müssen.

Liebgewordene Gewohnheiten müssen geändert werden

Während Bürgermeister Gerwers den Demo-Teilnehmern noch kurz „viel Erfolg wünschte“, bevor er zum Termin nach Appeldorn aufbrechen musste, beschwor Helmut Wesser (Grüne) die Menschen, „ihre liebgewordenen und bequemem Gewohnheiten zu ändern“, um so das Klima noch zu retten. Das müsse keine unerträgliche Zukunft werden, sondern könne auch Spaß machen.

Bodo Wißen (SPD) äußerte völliges Unverständnis darüber, dass die Leute trotz der Klima-Krise weiter verstärkt Geländewagen kaufen würden, ungebremst Kreuzfahrten unternehmen und mehr denn je ins Flugzeug stiegen. „Wir müssen wirklich sofort handeln und die Masse der Menschen überzeugen, dass sie mitmacht“, betonte Wißen. Der für Car-Sharing ebenso warb wie für eine viel besser aufgestellte Bahn.