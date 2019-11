Rees-Millingen. Eine Lupo-Fahrerin (29) fiel in Rees-Millingen durch Fahrstil auf und baute Unfall. Polizei sucht Zeugen, die eventuell selbst gefährdet waren.

Frau (29) mit gefährlichem Fahrstil krachte in Rees vor Baum

Die Polizei Emmerich sucht nach Zeugen, die am vergangenen Sonntag am frühen Nachmittag in Rees-Millingen einen schwarzen VW Lupo gesehen haben, der durch einen stark gefährdenden Fahrstil aufgefallen ist. Die 29-Jährige Fahrerin war zunächst auf der B67 in Richtung Rees unterwegs, bog dann in die Reeser Straße nach Empel ab und später weiter nach links in die Hurler Straße in Richtung Millingen.

Fahrt endete hinter Bahnübergang auf der Anholter Straße

Dort kam sie nach Zeugenaussagen im Bereich der ersten scharfen Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen Leitpfosten. In Millingen bog sie nach rechts auf die Hauptstraße ab. Die Fahrt endete kurz hinter dem Bahnübergang auf der Anholter Straße, wo die 29-Jährige mit ihrem Auto gegen einen Baum prallte und letztlich zum Stehen kam. Wie berichtet war hier auch die Feuerwehr im Einsatz, weil der Motor Feuer fing.

Der beschriebene VW Lupo trägt ein Bocholter Kennzeichen und ist an der Front sowie der linken Seite mit grau-weißen Blumen beklebt. Zur Tatzeit befand sich zudem ein Fahrrad im Kofferraum, so dass dieser nicht ganz verschlossen werden konnte. Wer hat das Fahrzeug am Sonntag in Empel oder Millingen gesehen?

Wer hat den Wagen in der angegebenen Zeit auf dieser Strecke gesehen oder wurde durch dessen Fahrstil eventuell selbst gefährdet? Hinweise bitte an die Polizei Emmerich unter 02822 7830.