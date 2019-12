Polizeibericht Feuerwerkskörper bei Heron Fireworks in Elten gestohlen

Emmerich-Elten. Einbruch bei Heron Fireworks in Emmerich-Elten: Unbekannte Diebe haben mehrere Paletten mit Feuerwerkskörpern gestohlen, berichtet die Polizei.

Einbruch bei Heron Fireworks im Emmericher Ortsteil Elten: Unbekannte Täter haben mehrere Paletten mit Feuerwerkskörpern bei der Firma gestohlen. Chef Hajo Wolff und sein Heron-Team wurden 2018 Feuerwerks-Weltmeister.

Zu dem Einbruch in die Lagerhalle an der Groenlandstraße kam es in der Zeit von Donnerstag, 19. Dezember 20 Uhr, bis Freitag, 20. Dezember, 8.30 Uhr. Die Einbrecher gelangten zunächst durch Entfernen des Schlosses eines Rolltores auf das Gelände. Dort wurde eine Doppelflügeltür zum Lager geöffnet.

Die Täter müssen einen Lkw oder Transporter benutzt haben

Sämtliche Scheiben, die sich an der Gebäudefront befanden, wurden mittels Folie gegen Sicht von außen abgeklebt. Im Anschluss entwendeten die Täter mehrere Paletten mit Feuerwerkskörpern. Aufgrund der Größe und des Gewichtes sind diese vermutlich mit einem Lkw oder mehreren Kleintransportern abtransportiert worden.

Hinweise bitte an die Polizei Emmerich unter 02822/7830.