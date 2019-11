EU-Gesteinsverband zeichnet Kies-Firma Holemans aus Rees aus

Rees. Für ihre wissenschaftlichen Symposien und Fachbücher ist die Reeser Kiesfirma Holemans vom EU-Gesteinsverband in Brüssel ausgezeichnet worden.

„Wir sind sehr stolz“, freut sich Claudia Kressin, beim Reeser Kies-Unternehmen Holemans für Kommunikation zuständig. Wurde die Firma doch gerade vom Europäischen Gesteinsverband (UEPG) in Brüssel mit dem Certificate of Excellence ausgezeichnet, und zwar für die Reihe der wissenschaftlichen Symposien und Fachbücher.

Alle drei Jahre, so Kressin, lobe der Verband den sogenannten Sustainable Development Award aus, mit dem Projekte in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet werden – Umwelt, Sozialer Fortschritt, Wirtschaft, Biodiversität. „Und seit 2019 auch Kommunikation“, sagt Claudia Kressin, die die Urkunde in Brüssel gemeinsam mit ihrer Kollegin Beate Böckels, bei Holemans zuständig für Rekultivierung und Genehmigungs-Management, entgegen genommen hat.

53 Firmen aus 13 Ländern hatten Projekte eingereicht

In diesem Jahr hatten 53 Firmen aus 13 Ländern ihre Projekte eingereicht. 2012 startete das Reeser Unternehmen seine Veranstaltungsreihe, zu der alle zwei Jahre Vertreter aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft, sowie Branchen-Partner und interessierte Bürger eingeladen werden. Für ihre Fachbücher und Symposien bekam die Kiesfirma schon im Rahmen eines Wettbewerbs des deutschen Gesteinsverbandes Miro einen ersten Preis in der Kategorie Kommunikation.

„Die Anerkennung auf europäischer Ebene bestätigt unseren Kurs, zu Gespräch und Austausch einzuladen und hierzu Wissenschaftler und erfahrene Politiker aus Deutschland und den Nachbarländern ins Boot zu holen“, sagt Holemans-Geschäftsführer Michael Hüging-Holemans. Denn vorrangiges Ziel des Unternehmen sei es, den öffentlichen Dialog über Kies- und Sand-Gewinnung mit neuen Aspekten zu bereichern und den Blick über den Tellerrand hinaus zu lenken.

„Diese Auszeichnung hat uns noch bekannter gemacht“

Claudia Kressin und Beate Böckels haben nach eigenen Worten viele Anregungen von der Auszeichnung in feierlichem Rahmen, an der gut 200 Personen aus ganz Europa teilgenommen haben, mitgenommen. Beim nächsten Symposium, das schon wieder in Planung sei, könne man jetzt sicher auch auf das Interesse von Fachleuten aus Europa hoffen. Kressin: „Diese Auszeichnung hat uns noch bekannter gemacht.“

>>Holemans hat neuen Internet-Auftritt

Mit Kommunikation hat ein weiteres Projekt zu tun: „Seit Sonntag ist unser ganz neu gestalteter Internet-Auftritt frei geschaltet“, sagt Claudia Kressin. Den täglich etwa 45 bis 50 Besuchern werde jetzt eine moderne Internetseite mit vielen Informationen, Fotos und Videos präsentiert.

Informationen erhalte der Besucher von allen Unternehmensbereichen, die Seite werde tages-aktuell gepflegt. Man erfahre unter www.holemans.de eine ganze Menge rund ums Thema Kies, betont der Geschäftsführer.