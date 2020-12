Ermächtigungsrahmen: Disput zwischen SPD Rees und Gerwers

Peter Friedmann, SPD-Fraktionschef, kritisiert die Erhöhung des Ermächtigungsrahmens des Bürgermeisters in einer Ratssitzung, in der vier SPD-Ratsmitglieder corona-bedingt nicht vertreten waren.

Rees SPD Rees kritisiert Vervierfachung des Ermächtigungsrahmens des Bürgermeisters. Christoph Gerwers kontert: "Überhaupt nicht brisant."

Der Rat der Stadt Rees hat in der Ratssitzung am 15. Dezember die Erhöhung des Ermächtigungsrahmens für Bürgermeister Christoph Gerwers (CDU) von 12.500 Euro auf 50.000 Euro beschlossen. Das Thema stand auf der Tagesordnung und es handelte sich um einen Vorschlag der Verwaltung.

„Die CDU nutzte aus, dass Corona-bedingt einige SPD-Ratsmitglieder fehlten, um eine Vervierfachung des Ermächtigungsrahmens des Bürgermeisters durchzusetzen. Ich finde das unfair“, zeigt sich der Chef der SPD-Fraktion Peter Friedmann entrüstet. Dieser Beschluss sei nur deswegen zustande gekommen, weil viele SPD-Ratsmitglieder nicht an der Sitzung des Stadtrates teilnehmen konnten. Sie waren vorher in Quarantäne geschickt worden.

Im HFA wurde ein Kompromiss empfohlen

Als brisant erachtet die SPD: Dieser Beschluss widerspricht einem vorher getroffenen Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses (HFA), der zwar auch eine Erhöhung, aber auf nur 25.000 Euro, statt auf 50.000 Euro vorsah. Mit diesem Kompromiss waren SPD, Grüne und FDP dem Bürgermeister also schon auf halbem Wege entgegen gekommen.

„Nur durch das corona-bedingte Fehlen einiger Ratsmitglieder kam es überhaupt zu einer solchen Erhöhung von 12.500 Euro auf 50.000 Euro! Und die CDU nickt das auch noch ab und nimmt in Kauf, dass ja auch ihre Rechte damit beschnitten werden“, entrüstet sich Vize-Bürgermeister Bodo Wißen (SPD), der Quarantäne-bedingt ebenfalls nicht an der Ratssitzung teilnehmen durfte.

Stadt Rees muss sich an strenge Richtlinien schon halten

Bürgermeister Christoph Gerwers kann die Aufregung nicht nachvollziehen: "Die Grenze von 12.500 Euro stammt aus dem letzten Jahrtausend. Zum Vergleich: In Emmerich und Rhede liegt die Grenze bei 50.000 Euro, in Straelen bei 80.000 Euro, in Bocholt bei 250.000 Euro. Die Erhöhung des Ermächtigungsrahmens ist überhaupt nicht brisant. Es geht nur darum, in der Praxis schneller arbeiten zu können."

Die SPD schildert, der Bürgermeister müsse somit bei Aufträgen unter 50.000 Euro nicht erst den Rat oder einen Ausschuss fragen. Hierzu erinnert Gerwers: Der Bürgermeister könne hier nicht munter Aufträge nach Lust und Laune verteilen. Die Stadt Rees müsse sich an strenge Ausschreibungs-Richtlinien halten. Das günstigste Angebot sei anzunehmen. "Ansonsten wäre das auch justitiabel", versichert Gerwers.

Alternatives Vorgehen wollte Bodo Wißen im Sommer nicht

Was den Ablauf angeht, da habe die SPD schon recht: Im HFA wurde ein Rahmen von 25.000 Euro mit anderen Mehrheiten beschlossen. Aber im Rat sei nun mit 16:14 Stimmen für den Vorschlag der Verwaltung gestimmt worden. "Es war kein Antrag einer Partei. Sonst wäre das Thema sicherlich von der Tagesordnung genommen worden. Aber man kann doch der CDU jetzt nicht vorwerfen, dass so abgestimmt zu haben." Was wäre die Alternative? Die Ratssitzung absagen?

Im Sommer wurde unter den Corona-Umständen schon vorgeschlagen, solche Entscheidungen direkt in den HFA zu verlegen (wo weniger ältere Vertreter sitzen, die es vielleicht zu schützen gelte). Dem stimmte Peter Friedmann zunächst zu, aber dann schimpfte Bodo Wißen, dies sei eine "Entmachtung des Rates" und es kam auch ohne Stimmen der Grünen keine nötige 2/3-Mehrheit für den Beschluss zusammen, so Gerwers. Hätte man dem zugestimmt, dann würde es die Diskussion jetzt nicht geben. Und: Die SPD wusste vorher, dass sie im Rat mit weniger Stimmen vertreten sein würde. Sie hätte mit der CDU eine Verständigung suchen können. Dies sei nicht passiert.

Evaluation nach sechs Monaten

Peter Friedmann zeigt sich überzeugt, dass bei nächster Gelegenheit, die Ermächtigung des Bürgermeisters durch die „echte Ratsmehrheit“ von SPD, Grünen und FDP wieder zurückgenommen werde, dann wohl eher wieder auf 12.500 Euro - nicht auf 25.000 Euro, wie mal angeboten. Allerdings hat die Regelung jetzt erstmal sechs Monate Bestand. Und es wurde vereinbart, eine Evaluation durchzuführen.