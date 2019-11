Emmerich. In Issum wurde zum Forum Kreis Kleve geladen. Die Kreis-Wirtschaftsförderung vergab hier einen Preis an das Emmericher Unternehmen Probat.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Emmericher Unternehmen Probat erhält den Hochschulpreis

Den aufmerksamen Stammbesuchern des Forum Kreis Kleve dürfte es sofort aufgefallen sein: Der Bürgersaal in Issum, in diesem Jahr Schauplatz dieser größten Veranstaltung der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve, zeigte eine farbenfrohe, völlig neue Bühnendekoration, die von den 16 Namen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden dominiert wurde.

Auf der einen Seite die fast kindgerechte Buntstift-Malerei des Kölner Plakatkünstlers Wilhelm Schlote, die am Abend von Landrat Wolfgang Spreen als gerahmte Originale an drei verdiente Firmenchefs für die enge und gute Zusammenarbeit mit der Hochschule Rhein-Waal vergeben wurden, auf der anderen die große Kreiskarte.

Über 250 Besucher dabei

Vor gut 250 Besuchern brillierte einmal mehr der langjährige WDR-Redakteur Tom Hegermann als Moderator, der es auf überzeugende Weise verstanden hat, das Verdienstvolle, das Erfolgreiche, das wirtschaftlich Überzeugende und ebenso Menschliche dieses Abends in lockere Plaudereien zu binden und der Kreis-Wirtschaftsförderung und ihren Gästen zum Geschenk zu machen, so die Kreis-Wifö.

Zu den Gewinnern des Abends gehörte auch ein Emmericher Unternehmen. Zum achten Mal wurde der Hochschulpreis vergeben – und zwar auch an Probat. Der Weltmarktführer im Bereich Maschinen- und Anlagenbau für die Kaffee- und Nahrungsmittelindustrie suchte die Zusammenarbeit mit Professor Dr.-Ing. Dirk Nissing, Dekan an der Fakultät Technik und Bionik am Lehrstuhl für Regelungstechnik.

Lob vom Landrat

Dieser betreut Tim Ambrosius als Dual-Studierenden bei seiner Bachelorarbeit an der Hochschule Rhein-Waal, die auf eines abzielte: Eine verlässliche Kontrolle und Steuerung der Röstung von Kaffee in den laufenden Prozess einzubringen, sodass der bislang nötige Zweit-Prozess zur Prüfung des Farb-Messwerts entfällt.

Tim Ambrosius hat diese Herausforderung gemeistert und dürfte im nächsten Monat seinen Abschluss in Händen halten. Landrat Wolgang Spreen dazu: „Dem Unternehmen wurden wichtige Impulse für die weitere Fertigung geliefert.“