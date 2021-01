Emmericher Tourist Information für drei Jahre zertifiziert

Emmerich Die Emmericher Tourist Information ist für weitere drei Jahre von Service Qualität Deutschland zertifiziert worden. Seit 2014 dabei.

Bereits seit Februar 2014 ist die Emmericher Tourist Information an der Rheinpromenade ein zertifizierter Servicebetrieb. Diese Auszeichnung konnte nun für weitere drei Jahre erneut erreicht werden.

Service aus Kundensicht betrachten

Service Qualität Deutschland hat es sich zum Ziel gemacht die Service Qualität in Deutschland in touristischen Dienstleistungsbetrieben, wie Tourist Informationen, touristischen Leistungsträgern, Hotels und Gastronomiebetrieben zu verbessern. Die Aufgabe besteht darin, den eigenen Betrieb aus Kundensicht unter die Lupe zu nehmen und in den verschiedenen Bereichen wie z.B. Serviceketten, Beschwerdemanagement, Qualitätsbausteine etc. als Maßnahmen zur Qualitätssteigerung zu erarbeiten.

Pro Jahr werden dann gemeinsam erarbeitete, freiwillige Maßnahmen realisiert. Die einzelnen Maßnahmen beinhalten nicht nur große Schritte, sondern manchmal auch ganz kleine wie z.B. Überarbeitung von Formularen, Erinnerungen an Schulungen oder die Anschaffung von Sehhilfen, falls ein Gast seine Brille vergessen hat.

WFG geht ein Qualitätsversprechen ein

„Mit der erfolgreichen Zertifizierung folgt die WFG einem unternehmensweiten Qualitätsversprechen einer kontinuierlichen Verbesserung und nachhaltigen Sicherung der eigenen Service-Qualität, erklärt WFG-Geschäftsführerin Sara Kreipe.

Den Mitarbeitern der Tourist Information ist daher im Konzept „ServiceQ“ bewusst was Qualität bedeutet: Sie wird mit dem Übertreffen der Erwartungshaltung der anspruchsvollen Emmerich-Gäste erreicht. Dr. Manon Loock-Braun: „Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung, da wir mit der jährlichen Umsetzung von Maßnahmen mit unseren Mitarbeitern einen steten Blick auf unsere Service-Qualität gegenüber den Emmerich Gästen haben“.

>> Tourist Info derzeit nur telefonisch erreichbar

Aufgrund der Corona-Situation haben die Tourist Informationen Emmerich und Elten momentan geschlossen. Per Mail und Telefon sind die Mitarbeiter erreichbar. Touristisches Informationsmaterial oder Souvenirartikel können zuvor bestellt und an der Tür abgeholt werden. Weitere Informationen www.emmerich.de, tourismus@wfg-emmerich.de, 02822/931040.