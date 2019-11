Emmericher erobert in China mit seinem Bier den Markt

Emmerich/Xiamen. David Krings aus Emmerich hat sich in Xiamen einen Traum erfüllt: In der Brauerei „Fat Fat Beer Horse“ braut und serviert er sein eigenes Bier.

Spirituosen? „Das ist eine faszinierende Möglichkeit, die Geschmäcker, Gerüche und Aromen unserer Umgebung einzufangen“, sagt David Krings. Der gebürtige Essener, der ab seinem dritten Lebensjahr in Emmerich aufgewachsen ist, ist aber nicht nur fasziniert von Hochprozentigem. Seit 2013 braut der 41-Jährige Bier. Und zwar nicht irgendwo.

Nein. Mit den Craft-Bieren aus seiner Brauerei mit dem Namen Fat Fat Beer Horse erobert der Emmericher seit fast sechs Jahren den größten Biermarkt der Welt: China.

Frage eines Freundes gab den Anstoß

Bierbrauen? Geht auch in kurzen Hosen. Zumindest im südchinesischen Xiamen, wo David Krings seit 2013 eine Brauerei betreibt. Foto: Krings

Seit acht Jahren lebt David Krings, der 1999 in Emmerich sein Abitur gemacht und später in Arnheim Produkt-Design studiert hat, im südchinesischen Xiamen. Die Frage eines Freundes brachte Krings, der immer schon eine Leidenschaft für Bier hegte, dazu, eine Brauerei zu gründen – obwohl er es nie professionell erlernt hat.

„Hey, du bist doch deutsch, warum machst du kein Bier?”, fragte ihn der Freund. „Das war der Anfang“, blickt Krings auf den Start von Fat Fat Beer Horse in 2013 zurück.

In den ersten zwei Jahren expandiert

„Mit meinem Geschäftspartner Felix Kraemer gründete ich zunächst eine winzige Brauerei im alten Fischerhafen“, erzählt der 41-Jährige. Dann ging alles ganz schnell. Seine Frau, mit der er drei Kinder hat, stieg mit ins Geschäft ein und binnen zwei Jahren vergrößerte sich die Brauerei von zehn auf 300 Quadratmeter.

Bis Ende 2018 war Fat Fat Beer Horse eine Gasthausbrauerei. „Seit Anfang 2019 sind wir in einer neuen Brauerei tätig“, so Krings, „die noch mehr Platz bietet“. Zum Brauen und natürlich Bier trinken. Irgendwann sollen in der Brauerei bis zu 10.000 Hektoliter Bier pro Jahr gebraut werden.

Nun auch eine Brennerei

Mittlerweile gehört zur Brauerei auch eine Brennerei, in der Gin und Absinth produziert werden. „In der Zukunft sollen auch noch Whiskey und Rum hinzukommen“, erzählt Krings. Die Spirituosen sollen weltweit verkauft werden, „aber unser Bier wird vorerst nur an Spezial-Bier-Bars in China verkauft“.

Zu trinken gibt es die Biere natürlich auch im Fat Fat Beer Horse. „Wir haben 14 Zapfhähne mit wechselnden Bieren“, erklärt Krings. Alle nach Deutschem Reinheitsgebot gebraut – und manchmal auch mit den Früchten der tropischen Insel Xiamen wie etwa der Mango verfeinert.

Chinesen mögen die Abwechslung

Die Biere des Deutschen sind in der chinesischen Spezialbier-Szene bekannt und wegen der Ausgewogenheit beliebt. Kunden in China würden es lieben, neue Biere zu probieren. „Das bedeutet für uns natürlich jede Menge Arbeit und verlangt viel Kreativität, um jedes Mal aufs Neue was unerwartet Leckeres zu zaubern“, sagt Krings.

Im Fat Fat Beer Horse gibt es aber auch Standard-Biere. Alt zum Beispiel. Oder auch ein Bier nach Kölner Brauart. Besucher aus Bayern, Berlin, Bremen oder Düsseldorf kehren hier daher gern ein.

Kosenamen wird zum Brauerei-Namen

Die Brauerei von außen. Foto: Krings

Den ungewöhnlichen Namen verdankt die Brauerei übrigens der Frau von Krings. „Fat Fat Beer Horse, so hat meine Frau mich genannt. Es ist ein Kosename“, erklärt der Deutsche, der Chinesisch spricht, es aber nicht lesen kann.

Der Grund für den Kosenamen des dicken, dicken Bier-Pferdes? „Weil ich im Jahr 1978 geboren bin, dem Jahr des Pferdes im chinesischen Kalender. Und weil ich gerne Bier trinke und damals schon ein bisschen dick war“, verrät Krings.

Eine Rückkehr ist nicht ausgeschlossen

Auch wenn er mittlerweile seit acht Jahren in China lebt. „Ich liebe die alte Heimat und spreche und träume oft von Zuhause“. Gerne erinnere er sich an die Kindheit am Niederrhein. „Wie das Leben dort momentan ist, weiß ich leider gar nicht mehr“, sagt Krings, der nicht ausschließt, irgendwann wieder in die Hansestadt zu ziehen.

Trotz aller Entfernung. Emmerich ist auch in Xiamen gegenwärtig. Krings Mutter schickt regelmäßig Pakete aus der Heimat. Mit Katjes Lakritz, Lohmann-Schokolade, Schnaps aus der Niederrhein Destille und Kaffee von Van Gülpen.

Souvenirs aus der Heimat Emmerich

„Ich habe sogar eine Emmerich-Tasse, ein Emmerich-Schneidebrett, ein Emmerich-Buch und einen Emmerich-Aufkleber“, zählt der Bierbrauer auf. Und beim letzten Besuch hat seine Mutter ihm und seiner Frau sogar eine Malerei aus der alten Heimat mitgebracht. Von Hein Driessen natürlich.