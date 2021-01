Emmerich: Zeugin hörte einen Knall bei einer Unfallflucht

Emmerich An der 's-Heerenberger Straße in Emmerich, kurz vor der Grenze, kam es am Montag zu einer Unfallflucht. Polizei bittet um Hinweise.

Am Montag, 4. Januar, zwischen 6 und 14.50 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen blauen VW Fox, der auf einem Parkstreifen an der 's-Heerenberger Straße auf Höhe Hausnummer 380 in Emmerich abgestellt war, also im Ortsteil Klein-Netterden und unmittelbar vor der niederländischen Grenze.

Den Spuren nach könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein Kleinkraftrad (Roller etc.) gehandelt haben, mit dem der unbekannte Fahrer offenbar auf dem Geh- und Radweg in Richtung 's-Heerenberg unterwegs war. Bei der Kollision mit dem VW entstand ein Schaden an der Fahrertür des Autos.

Eine Zeugin hörte einen lauten Knall und nahm kurz darauf zwei Personen an dem Wagen wahr. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Emmerich unter 02822/7830 zu melden.