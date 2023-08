Zendo alias Wolfgang Lohmüller und Ulrich Kremer gastieren am Schlösschen Borghees.

Kultur Emmerich: Zendo spielt Open Air am Schlösschen Borghees

Emmerich-Borghees. Urgemütlich wird es am 26. August, wenn das Duo Zendo am Schlösschen Borghess mit seiner Covermusik aus diesen Jahrzehnten die Zuhörer entführt.

Unter freiem Himmel tritt das Duo Zendo am Samstag, 26. August, 20 Uhr, am Ensemble Schlösschen Borgheesauf. Das Ensemble-Team um Judith Hoymann und Sandra Heinzel (TIK Theater Emmerich) lädt an die Hüthumer Straße 180, ein.

Wer Lust auf ein musikalisches Feuerwerk hat, das in die Vergangenheit führt und dennoch frisch und zeitgemäß ist, lässt sich an diesem Abend von Zendo auf eine akustische Zeitreise durch die 80er- und 90er-Jahre mitnehmen.

Zendo verbindet Nostalgie mit einem Touch Moderne

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Emmerich und Umgebung Emmerich: So hilft Rainer Otten den faulen Hobbygärtnern

Emmerich: Somalier sucht verzweifelt Wohnung – schon zwei Jahre

Rees: Mini-Ortsteil Groin kommt bald als Film groß raus

Isselburg: Ärger um die Kita-Container auf dem Spielplatz

Lesen Sie hier alle Nachrichten aus Emmerich, Rees und Isselburg

Das Duo Zendo, bestehend aus Wolfgang Lohmüller und Ulrich Kremer, covert seine akustischen Lieblingssongs aus diesen beiden Jahrzehnten. „Die beiden Musiker bringen längst vergessene Stücke zurück ins Gedächtnis und verzaubern die Besucherinnen und Besucher mit ihrer Auswahl sowohl deutscher als auch englischer Songs. Mit großer Leidenschaft und ihrem Können auf den Saiten geben Zendo den Songs ihre persönliche Note und lassen dabei die Atmosphäre und Emotionen des Originals lebendig werden“, heißt es in der Ankündigung. Das Publikum dürfe sich auf einen urgemütlichen Abend freuen – mit einem einzigartigen Mix aus Nostalgie und modernem Touch.

Die Karten kosten zwölf Euro im Vorverkauf; an der Abendkasse 17 Euro. Online sind Karten erhältlich unter https://tik-emmerich.de/event/zendo/ oder per Mail an buchung@ensemble-schloesschen-borghees.de.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg