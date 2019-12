Wer Männer mit geistlichen Angeboten locken möchte, der muss schon was Handfestes bieten. Eine klare Ansprache und am besten ein Abenteuer, bei dem sie schwitzen. Joachim Bergel, Leiter des Referats für Männerseelsorge im Bischöflichen Generalvikariat Münster, weiß aus Erfahrung, wie man echte Kerle dazu bekommt, ihr Inneres zu öffnen. Im Stanislauskolleg in Hochelten wird es in Kooperation mit dem Bildungsforum Kleve in 2020 zwei Angebote geben, die für Männer interessant sein könnten.

Der Pfeil findet seinen Weg, wenn der Schütze dazu bereit ist – so lautet der Untertitel zum Wochenendseminar Meditatives Bogenschießen vom 2. bis zum 4. Oktober 2020, das Bergel selbst leitet: „Der Weg des Pfeiles in die Mitte ist der Weg zur eigenen Mitte“, sagt der Religionspädagoge.

Wie beim Bogenschießen: Körper, Geist und Seele ins Gleichgewichtbringen

Das klingt im ersten Augenblick nicht so griffig, wie man es in der Männerseelsorge braucht. Aber Bergel wisse aus der Praxis, dass es funktioniert. Genau so, wie man fürs erfolgreiche Bogenschießen Körper, Geist und Seele ins Gleichgewicht bringen kann, funktioniere es im Leben auch. Die Teilnahme kostet inklusive Übernachtung 172 Euro. Anmeldeschluss ist der 7. September 2020.

Barfuß und wild – Wo ist dein Platz? Das ist das Thema eines zweiten Wochenendseminars vom 27. bis zum 29. März 2020. Der Theologe und Redakteur Jan Frerichs, der auch fünf Jahre Franziskanerbruder war, leitet das Seminar. „Über die Natur finden die Teilnehmer ihren Platz in der Welt“, schildert Dr. Andrea Spans, Fachbereichsleitung im Katholischen Bildungsforum.

Über die Natur sich selbst finden

Frerichs sei ein uriger Typ, ideal für so ein Seminar, meint Joachim Bergel. „Die Natur ist unsere erste Kirche“ – das sei ein Grundsatz der Franziskaner, der Männern sehr nahe komme. Über die Selbsterfahrung finden die Teilnehmer ihren Weg. Natürlich wird auch der Barfußpfad Hochelten eingebunden.

Die Teilnahme kostet hier inklusive Übernachtung 174 Euro. Anmeldeschluss ist der 2. März 2020. Anmeldungen zu beiden Seminaren sind schriftlich möglich. Nähere Infos dazu unter 02821/725125 oder per Mail an .

Die Männer brauchen häufig einen kleinen Schubs

Joachim Bergel widmet sich seit acht Jahren intensiv der Männerseelsorge: „Ich habe davor 20 Jahre immer wieder an die Tür des Generalvikariats geklopft und gesagt: ‘Macht doch mal etwas für Männer’. Denn häufig kommen Frauen und Kinder zu den geistlichen Angeboten.“

Mit der Anfangs genannten Formel sei es gelungen, Männer für solche Seminare zu gewinnen. Meist seien es die Frauen, die den Männern solche Kurse schenken. Aber ein Großteil der Männer kehre zurück: „Und dann melden sich 100 Prozent selbst an.“

Wichtig sei es für das Gelingen, dass die Teilnehmer die Haltung eines Schülers einnehmen, der lernen will. Wer den Weg des Bogens vollziehe, der habe die Chance den Weg zu sich zu finden, unterstreicht Bergel.

>> Das Stanislauskolleg Hochelten geht neue Wege

Das Stanislauskolleg hat eine fast 100-jährige Geschichte als Tagungsort für geistliche Exerzitien oder für Beleggruppen. „Das sind vor allem kirchliche Gruppen vom Niederrhein, die hierher kommen“, schildert Pater Petrus Köst. Mit den neuen Angeboten der Männerseelsorge gehe man bewusst neue Wege.

Ein interessantes überregionales Angebot ist: Männer auf dem baltischen Jakobsweg. In acht Etappen pilgern ältere Männer von 2020 bis 2023 auf diesem Weg. Die erste Etappe erfolgt vom 9. bis zum 16. Mai 2020 von Swinemünde nach Greifswald. Weitere Informationen unter www.emmaus-reisen.de – hier unten in die Suchfunktion „Via Baltica“ eingeben.