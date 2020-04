Emmerich: Wirtschaftsförderung bietet Online-Seminare an

Emmerich Die Wirtschaftsförderung Emmerich startet eine Reihe mit Web-Seminaren zu Social Media. An vier Terminen gibt es Einblicke ins Internetgeschäft.

„Es ist an der Zeit für den digitalen Switch!“, schreibt die Wirtschaftsförderung in Emmerich. „Die Kunden sind digital und suchen nach lokalen Unternehmen und Angeboten bei Facebook, Instagram, Google und Youtube“, heißt es in einer Einladung zu einem besonderen Angebot.

Die Wirtschaftsförderung Emmerich veranstaltet Reihe von Online-Seminaren (Webinare) zum Start in Social Media. Bei vier Online-Terminen können Unternehmer die wichtigsten Einstellungen für Facebook, Instagram, Google my Business sowie Youtube kennen lernen und erfahren, wie sie, mit welchen Inhalten ihre Kunden strategisch ansprechen.

Kostenlose Webinare an vier Terminen

Die Webinare finden an den folgenden Terminen statt: Mittwoch, den 15. April von 15 bis 17 Uhr, Thema: Facebook, Instagram, Google my Business. Dienstag, den 21. April von 19 bis 21 Uhr, Thema: Facebook, Instagram, Google my Busieness. Dienstag, den 28. April von 15 bis 17 Uhr, Thema: Youtube und Contentplanung und am Mittwoch, den 29. April von 19 bis 21 Uhr, Thema: Youtube und Contentplanung.

Nun heißt es schnell sein, denn die Plätze sind begrenzt. Maximal 15 Plätze hat die Wirtschaftsförderung zu vergeben. Anmelden kann man sich verbindlich via E-Mail an wirtschaftsfoerderung@stadt-emmerich.de mit dem Betreff „Anmeldung zum Seminar + Datum“ und den eigenen Kontaktdaten (Name, Telefon und E-Mail-Adresse).

Alles weitere leitet die Wirtschaftsförderung Emmerich in die Wege. Die Online-Seminare sind kostenlos.