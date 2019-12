Emmerich: Windige, adventliche Atmosphäre um St. Aldegundis

Passender hätte es zum Adventsmarkt an der Aldegundiskirche nicht sein können: Die Sonne kam getreu dem Motto „Es werde Licht“ nach miesen Regenwetter am Vortag sonntags durch. „Regen gibt es heute nicht“, prognostizierte Pfarrer Bernd de Baey. Und Andrea Schaffeld vom Orga-Team ergänzte: „Wir sind näher zusammengerückt. Wegen des Windes“.

Erster Ansturm nach der Heiligen Messe

Ja, der Wind fegte über den Kirchplatz. Aber das tat der guten Laune an den Ständen, die nach dem Gottesdienst den ersten kleinen Run verzeichneten, keinen Abbruch.

Erweiterung der Duftpalette geplant

Schwester Maryann und Pfarrer Bernd de Baey ließen sich die Reibekuchen schmecken. Foto: Jens Uwe Wachterstorm / Funke Foto Services GmbH

Etwa am Schülerfirmen-Stand der Gesamtschule, an dem es zum Beispiel Klimawandelschneemänner gab. Die Herren in Weiß hatten wirklich gelitten. Eine gute Idee von Julia Helscher (8c). Pfiffig war auch das, was Nils van Nüß und Marc Stevens von der Q2 (Klasse 12) vom Willibrord-Gymnasium präsentierten: personalisierte Seifen mit Sprüchen. Die Unternehmer in spe vom Projektkurs versprachen: „Es besteht die Idee, die Duftpalette auch neben solchen wie dem Wintertraum auszuweiten.“

Das Glücksrad ratterte

Das Prädikat schönster Stand verlieh die kleine Luisa dem des Projektes Ferienkinderdorf Moldawien der Waldorfschule Dinslaken. Tanja Reinkens hatte die sonst nicht verkäuflichen Schutzengel (auch für Jungs mit Treckermotiv), herrlichen Ingwer-Zitronen-Sirup oder die Krippe to go im Gepäck. Ein Stückchen weiter ratterte das Glücksrad: Zum ersten Mal bei der dritten Auflage des Marktes war der Gänseblümchenverein zur Unterstützung krebskranker Kinder aus Voerde mit dabei. Neben dem Angebot der Jakobus-Gilde, dem Mittagstisch, Eine-Welt-Laden, Kirchenausschuss Aldegundis, der bereits Jahrzehnte andauernden Unterstützung für Schwester Inge im Attat-Krankenhaus in Äthiopien, kam jeder bei den Rotarierin mit weißem Glühweinpunsch voll auf seine Kosten.

Gläser Honig für Schluckimpfungen

„Der wärmt besonders“, versprach Edmund Verbeet und Dr. Werner Regel machte auf einen besonderen Honig aufmerksam: „Mit jedem Glas werden 25 Schluckimpfungen finanziert.“ Am Stand von AWO-Mister Reibekuchen, Erwin Verhoeven und den Helfern, zeigte sich dieser zuversichtlich: „Die vier Eimer Zutaten gehen schon auf.“

Gasteltern für den Sommer gesucht

Der Chor der Gesamtschule sang. Foto: JUWS / FFS

Und noch ein Stand rührte mit Eierlikör, Marmelade und Plätzchen kräftig für ihre Aktivitäten die Werbetrommel. Händeringend gesucht werden Gasteltern (auch Großeltern) für die „Kinder von Tschernobyl“, die im Juni 2020 wieder Emmerich besuchen möchten. „Für neun Kinder haben wird schon Gasteltern, aber wir suchen weitere“, so Ernst Grodowski, Vorsitzender.

Chor der Gesamtschule singt

Während draußen auch am Nachmittag der Wind fegte und der Chor der Gesamtschule erstmals auf dem Kirchplatz sang, ließ es sich der ein oder andere bei venis-Lichtilluminationen in der „Olden Kerk“ gut gehen und stimmte sich auf den dritten Advent ein. Dabei erhaschte der ein oder andere einen Blick auf die Krippe, die etwas versteckt im Hintergrund des Altarraumes zu finden ist. Natürlich noch ohne Jesuskind!

>>>Einige Gruppen fehlten

Schade. Schade. Diesmal nicht mit von der Partie waren die Pfadfinder, die Hospizgruppe und der Kinderschutzbund. „Sie hatten leider nicht die nötige Manpower“, so Stephanie Ess. Man sei aber zuversichtlich, dass sie 2021 wieder mit dabei sind. Eventuell kämen auch noch die Malteser und das Deutsche Rot Kreuz hinzu, zeigten sich die Organisatoren zuversichtlich.

Mehr Hinweisschilder auf den Adventsmarkt vermisste Heintje Gorgs.