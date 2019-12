Emmerich. Ihr erstes Weihnachtsfest feiern die ersten 30 Bewohner in diesem Jahr in der neuen Senioreneinrichtung an der Moritz von Nassau-Straße.

Emmerich: Weihnachtszauber an der alten Kaserne

Ihr erstes Weihnachtsfest feiern die ersten 30 Bewohner in diesem Jahr in der neuen Senioreneinrichtung an der Moritz von Nassau-Straße. Der „Weihnachtszauber an der alten Kaserne“ stimmte sie am dritten Adventswochenende darauf ein.

An zwölf Ständen gab es Gebasteltes, Gestricktes und Gemaltes, aber auch das leibliche Wohl kam nicht zu kurz. Wer nach Grünkohl, Reibekuchen oder Bratwurst noch Lust auf etwas Süßes hatte, konnte sich mit Plätzchen oder gebrannten Mandeln eindecken, die die Bewohner hergestellt hatten.

Vor zweieinhalb Monaten ging es los

Die Besucher konnten an den Ständen stöbern. Foto: Jens Uwe Wachterstorm / Funke Foto Services GmbH

„Wir möchten die Bewohner am aktiven Leben teilnehmen lassen“, sagte Dimitrios Karas, Einrichtungsleiter des Zentrums für Betreuung und Pflege, das vor zweieinhalb Monaten den Betrieb aufgenommen hat. Nach endgültiger Fertigstellung können in Haus 1 80 Menschen leben, 40 Plätze warten in Haus 2. Ferner werden 24 Wohnungen zwischen 44 und 83 Quadratmetern im betreuten Wohnen angeboten. Der Haustechniker habe ein eigenes Kino gebaut, berichtete Sabine Paß, die den sozialen Dienst leitet. „Nächste Woche zeigen wir einen Weihnachtsfilm. Überhaupt wolle man „Leben in der Bude haben“.

Viele Mitarbeiter stammen aus Emmerich

Und das hatte die Einrichtung bei der Premiere des kleinen Weihnachtsmarktes, der kurzfristig gestemmt wurde. „Die meisten Mitarbeiter stammen aus Emmerich und kennen den ein oder anderen, der hier mit von der Partie ist“, berichtete Karas.

Wie Manfred Straatmann. Er hatte 20 kleine und große Rentiere aus Holz mitgebracht. Deren dicke rote Nasen hatten es den Besuchern sehr angetan. „Die sind schon fast alle verkauft. Ich hätte ruhig 20 mehr mitbringen können“, so der Bastler eine knappe Stunde nach der Eröffnung.

Michael Allmacher bot Bilder in Acryl-Technik an. „Die Macharten sind unterschiedlich, beispielsweise Faden- oder Gießtechnik“, so der Hobby-Künstler. Aus Heide war Renate Harke angereist, die mit ihrer Schwester Dorothee Wegmann eine kreative Auswahl an Verpackungsmöglichkeiten mitgebracht hatte. Selbstgebastelte Weihnachtskarten, Stulpdosen oder hübsch dekorierte Teelichter rundeten das Angebot ab.

Treibholz bei Hochwasser gesammelt

Bei Hochwasser sammelt Rolf Vennemann im Rhein Treibholz, aus dem er nach zwei Jahren Lagerung schöne Lampen bastelt. Um Lampen geht es auch bei Heidi Götte. Ihre entstehen aus PVC-Rohren. Regina Hoekstra, Brigitte Zielke und Aynur Grolms waren vom Strickcafé am Neumarkt mit von der Partie. Nussecken, Liköre und Marmeladen rundeten ihr wolliges Angebot ab.

Ehrenplatz für Pyramide

Gleich nebenan im „Schmuckstübchen“ von Melanie Patzelt aus Dingden gab es handgefertigten Schmuck. „Andenkenschmuck an verstorbene Tiere ist zur Zeit besonders im Trend“, zeigte sie auf ein Pferdehaararmband. Auch Medaillons für Tierhaare würden stark nachgefragt. Und weil Weihnachtszeit auch Geschenkezeit ist, schenkte Brigitte van der Veen-Scheike Dimitrios Karas im Auftrag ihres Bekannten Friedhelm Spohr eine 1,30 Meter hohe Pyramide. Über sechs Jahre hat der 84-Jährige daran gebaut, selbst die kleinste Kleinigkeit aus Naturholz ist selbstgemacht. „Die bekommt einen Ehrenplatz“, versprach dann auch Karas.