Emmerich: Weihnachtsspende der Sparkasse wurde übergeben

Seit vielen Jahren verzichten die Sparkasse Rhein-Maas und Mitarbeiter auf Weihnachtspräsente und unterstützen stattdessen Organisationen, die sich um Menschen kümmern, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen.

2020 wollten Vorstand und Personalrat den Einsatz der pflegerischen und ärztlichen Mitarbeitenden in der Betreuung von COVID-19-Patienten in den Krankenhäusern des Geschäftsgebietes der Sparkasse – nämlich Emmerich, Kleve und Geldern - würdigen.

Seit Monaten bewundernswerte Arbeit geleistet

„Nur Beifall für Ihren Einsatz ist uns zu wenig. Aber natürlich können wir mit unserer Spende in Höhe von insgesamt 10.000 Euro auch nur ein symbolisches Dankeschön ausdrücken. Sie alle leisten in der Betreuung von COVID-19-Patienten bereits seit vielen Monate bewundernswerte Leistungen – und das unter hohen persönlichen Belastungen", so Vorstandsvorsitzender Michael Wolters bei der Übergabe der Spenden.

"Neben der Situation am Arbeitsplatz gibt es auch in Ihren Reihen und Familien Quarantäne- oder Infektionsfälle, viele von Ihnen sind von Fragen der Kinderbetreuung bei Kindergarten- oder Schulschließungen betroffen und auch im privaten Umfeld erleben Sie Einschränkungen und Sorgen. Dies kann man sicherlich nicht mit Geld alleine ausgleichen, aber es soll unseren herzlichen Dank für Ihren Einsatz in dieser schweren Situation untermauern. Dieser Dank gilt natürlich auch für viele anderen Menschen, die an der Eindämmung der Pandemie arbeiten: beispielhaft genannt seien hier Mitarbeitende in den Gesundheits- und Ordnungsämtern, in Pflegeeinrichtungen, bei den niedergelassenen Ärzten, im Rettungsdienst.“

Kein gemeinsames Treffen

Coronabedingt konnte ein gemeinsames Treffen der Spendenempfänger und damit ein Austausch über die besonderen Herausforderungen und Lösungen leider nicht stattfinden. Im Rahmen der persönlichen Spendenübergabe kam es dann zum Austausch über die besondere Situation und die Auswirkungen auf die Mitarbeitenden in den Krankenhäusern.

Wichtig war den Vertretern der Sparkasse auch die Ermutigung, denn wie die aktuellen Entwicklungen zeigen, wird die hohe Belastung für die Helfenden auch über die Weihnachtstage anhalten. Bis dann die Wirkungen der Impfungen eintreten, wird sicherlich schon ein großer Teil des neuen Jahres vergangen sein. Insoweit konnten die Sparkassenvertreter berichten, dass Schutzmaßnahmen und die laufende Sensibilisierung für die eigenen Mitarbeitenden und die Kundschaft auch das Tagesgeschäft in der Sparkasse betreffen.

Nicht bei den Schutzvorkehrungen nachlassen

„Auch wenn wir alle das Thema Corona und die ständigen Berichterstattungen leid sind, darf dies nicht dazu führen, dass wir bei den Schutzvorkehrungen nachlassen – das sind wir nicht nur uns selbst, unseren Familien, Kolleginnen und Kollegen und unserer Kundschaft schuldig, sondern auch und gerade denen, die sich in den Krankenhäusern um Gesundheit und Leben der Erkrankten kümmern“, so die Vertreter des Personalrates bei der Spendenübergabe.