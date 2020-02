Emmerich. Die Frauen Union in Emmerich hat eine neue Vorsitzende gewählt. Nach 13 Jahren übergibt Irmgard Kulka (68) ihr Amt an Marie Reeke (25).

Emmerich: Wechsel an der Spitze der Frauen Union vollzogen

13 Jahre hat sie der Frauen Union in Emmerich vorgesessen. Nun freut sie sich, dass sie ihr Amt in jüngere Hände übergeben konnte. Irmgard Kulka ist nicht mehr die Vorsitzende der Frauen Union.

Auf der jüngsten Versammlung der Damen der Emmericher CDU wurde Marie Reeke aus Elten einstimmig zur neuen Vorsitzenden gewählt.

Lockerer Zusammenschluss

2000 hatte Irmgard Kulka gemeinsam mit weiteren Ratsfrauen einen lockeren Zusammenschluss gegründet und Aktionen gestartet. Die erste selber organisierte Veranstaltung? „Wir haben eine Diskussionsabend zur Entwicklung der Emmericher Innenstadt gemacht“, erinnert sich Kulka. Was informell begann, ist dann zur Frauen Union Emmerich zusammengewachsen. „Und ich freue mich, dass mit der neuen, jungen Vorsitzenden nun auch weitere jüngere Frauen im erweiterten Vorstand vertreten sind“, so Kulka.

Kulka war 2007 offiziell zur Vorsitzenden der Frauenunion im CDU-Stadtverband Emmerich gewählt worden. Dieser bleibt sie auch künftig als Beisitzerin erhalten. Und: Kulka will auch noch einmal bei der nächsten Kommunalwahl für die CDU antreten.

Marie Reeke ist seit 2015 in der Frauen Union

Ihre Nachfolgerin Marie Reeken ist seit 2015 in der Frauen Union. Zunächst organisiert im Verband ihrer Studienstadt, wechselte sie vor zwei Jahren in den Stadtverband Emmerich. „Unbedingt groß vorstellen als Neue musste ich mich daher nicht“, lacht Reeke. Die 25-Jährige stammt gebürtig aus Kleve, hat hier ihr Abitur gemacht und im Anschluss in Bielefeld Sozialwissenschaften und Germanistik studiert. Seit einem Semester macht sie nun ihren Master in Politikmanagement und Öffentlicher Verwaltung in Duisburg.

Der Umzug ins Silberdorf hat auch einen Grund. Marie Reeke ist verlobt mit dem Emmericher Bürgermeisterkandidaten der CDU, Dr. Matthias Reintjes.

Irmgard Kulka ging auf Marie Reeke zu

Die neue Vorsitzende Marie Reeke (li.) überreich der alten Vorsitzenden Irmgard Kulka auf der Mitgliederversamlung der Frauen Union in Emmerich einen Blumenstrauß. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Irmgard Kulka selbst habe sie angesprochen, ob sie nicht das Amt der Vorsitzenden der Frauen Union übernehmen wolle. „Das habe ich sofort bejaht“, erinnert sich Reeke, die zuvor Schriftführerin bei der Frauen Union war. Zudem ist die 25-Jährige Pressewartin des CDU-Stadtverbandes.

Rund 20 Frauen sind in der Frauen Union aktiv. So viele waren auch auf der Versammlung der Frauen Union.

Dr. Matthias Reintjes hielt einen Vortrag

Auf dieser gab Irmgard Kulka nicht nur ihren letzten Rechenschaftsbericht ab, sondern Dr. Matthias Reintjes hielt auch einen kleinen Vortrag und sprach darin über Frauen in der Politik.

2020, so Reeke, werde die Frauen Union sich vor allem auf den Wahlkampf im Hinblick auf die Kommunalwahl konzentrieren. „Einige von uns treten auch selbst an“, so Reeke. Fest steht aber wieder die Aktion am Muttertag: „Und im nächsten Jahr wollen wir vielleicht etwas zum Weltfrauentag machen.“

Das ist der Vorstand

Marie Reeke ist die neue Vorsitzende der Frauen Union. Ihre Stellvertreterinnen sind Maria Esser und Conny Wolters. Schriftführerin ist Neriman Keles und Pressewartin Silke Jelinski. Mitgliederbeauftragte ist Uschi Hemmerle.

Als Beisitzerinnen der Emmericher Frauen Union gewählt wurden auf der jüngsten Versammlung: Karin Heering, Petra Geerling, Gloria Lueb-Verheyen, Maria Landers, Dr. Manon Loock-Braun, Irina Kroll, Irmgard Kulka und Helga te Laak.