Emmerich: Wahlergebnisse werden abends im PAN präsentiert

Die aktuellen Ergebnisse der Kommunal- und Integrationsratswahl in Emmerich werden am 13. September ab 18 Uhr im Multifunktionsraum des PAN (Agnetenstraße 2) auf einer großen Leinwand präsentiert.

Emmerich. Die aktuellen Ergebnisse der Kommunal- und Integrationsratswahl werden am 13. September ab 18 Uhr im Multifunktionsraum des PAN präsentiert.

Die aktuellen Ergebnisse der Kommunal- und Integrationsratswahl werden am 13. September ab 18 Uhr im Multifunktionsraum des PAN (Agnetenstraße 2) auf einer großen Leinwand präsentiert. Zu der öffentlichen Veranstaltung sind alle Bürger recht herzlich eingeladen.

Auf Grund der aktuellen Situation hat die Stadtverwaltung besondere Infektionsschutzmaßnahmen getroffen. So erfolgt zum Beispiel der Zugang zum Gebäude über den Haupteingang an der Agnetenstraße (gegenüber der Sparkasse). Um „Begegnungsverkehr“ zu vermeiden, erfolgt der Ausgang über den hinteren Teil des Komplexes. Sowohl Zu- als auch Ausgang und die sanitären Anlagen sind barrierefrei über einen Aufzug möglich.

Besucher müssen sich registrieren

Außerdem ist die Zahl der Besucher begrenzt und eine vorherige Registrierung ist notwendig. Um unnötige Warteschlangen zu vermeiden, sollten sich Besucher auch schon vorab über ein Onlineformular auf www.emmerich.de (Stichwort „Kommunalwahl“) registrieren.

So es die Besucherzahl zulässt, kann eine Registrierung aber auch noch am Wahlabend selbst am Eingang erfolgen. In den letzten Jahren fand die Präsentation der Wahlergebnisse traditionell im Europasaal des Emmericher Rathauses statt. „Das ist in diesem Jahr auf Grund der Corona-Situation nicht möglich. Der Raum ist einfach zu klein und zu eng“, so Bürgermeister Peter Hinze.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Emmerich, Rees und Isselburg. Den E-Mail-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]