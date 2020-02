Emmerich: Verantwortliche sagen Tulpensonntagszug ab

Emmerich. Die Verantwortlichen haben entschieden, den Tulpensonntagszug in Emmerich aus Sicherheitsgründen abzusagen. Sturmböen von Windstärke 9 gemeldet.

Mehrmals blickten die Verantwortlichen am Samstag auf den Wetterbericht. Am Abend gegen 19 Uhr kamen die GECK-Verantwortlichen gemeinsam mit der Emmericher Stadtverwaltung dann noch einmal zusammen, um die Lage hinsichtlich des angekündigten Sturms zu beraten.

Letztlich musste die Reißleine gezogen werden: Der Emmericher Tulpensonntagszug wird nicht stattfinden – aus Sicherheitsgründen.

Verantwortliche sind „untröstlich“ über Absage

„Wir sind untröstlich! Aber wegen der schlechten Wetterprognosen haben wir gemeinsam mit GECK und der Polizei soeben entschieden, den für morgen geplanten Tulpensonntagszug durch die Innenstadt abzusagen“, meldet die Stadtverwaltung Emmerich.

Grund dafür seien die amtliche Warnung des Deutschen Wetterdienstes vor heftigen Sturmböen. Die Meteorologen erwarten am morgigen Sonntag Böen zwischen 75 und 85 km/h (Windstärke 9). Es müsse mit herabfallenden Ästen und Dachziegeln gerechnet werden.

Späterer Start des Zuges war keine Option

„Der Jeck in mir trauert. Die Entscheidung war schwer, aber einhellig. Die Zugleitung des GECK rechnet für morgen mit über 18.000 Närrinnen und Narren am Straßenrand. Aber bei derartigen Windböen ist es schlicht und einfach zu gefährlich, sich draußen aufzuhalten“, äußerte sich Bürgermeister Peter Hinze im Anschluss an das Treffen.

Windböen werden bis morgen Abend erwartet. Deshalb war auch ein späterer Start des Umzuges keine Option.

Über einen Nachholtermin wird beraten

„Das ist sehr schade. Aber Sicherheit geht vor. Wir werden uns mit den Zugteilnehmern zusammensetzen und schauen, ob der Zug eventuell nachgeholt werden kann“, so Zugleiter Henning Cybulski vom GECK. Der Zugleiter wird sich noch heute Abend mit allen Zugteilnehmern in Verbindung setzen

Somit werden am Sonntag, 23. Februar, nicht wie geplant die 14 Fußgruppen, 29 Wagen und sieben Kapellen und damit um die 1865 Teilnehmer durch die Emmericher City ziehen. Übrigens: Am Samstagmittag hatte bereits Bedburg-Hau seinen Umzug am Sonntag abgesagt.

Noch keine Informationen zu den Zügen an Rosenmontag

Wie es Rosenmontag um die Karnevalszüge in Rees und Isselburg bestellt ist, ist aktuell nicht klar. Zumindest scheinen die Meteorologen nicht mit Windstärke 8 oder 9 zu rechnen.