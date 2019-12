Emmerich. Mit großem Unverständnis hat die UWE-Ratsfraktion die Entscheidung zur Kenntnis genommen, dass Emmerich im Lichterglanz im Jahr 2020 ausfällt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Emmerich: UWE-Fraktion kritisiert Kreipe und Hinze scharf

Mit großem Unverständnis hat die UWE-Ratsfraktion die Entscheidung zur Kenntnis genommen, dass Emmerich im Lichterglanz im kommenden Jahr ausfallen wird. Sowohl Sara Kreipe, Geschäftsführerin der Wirtschaft und Stadtmarketing-Gesellschaft, als auch die Gesellschafterversammlung, der auch Bürgermeister Peter Hinze angehört, habe eine „Leuchtturmveranstaltung“ aus „profanen Gründen“ gekippt, meint UWE-Fraktionsvorsitzender Gerd Bartels.

Vorsitz der Emmericher Werbegemeinschaft

„Im gleichen Atemzug mit der wegen zu starker personeller und finanzieller Belastung abgesagten Veranstaltung, übernimmt Frau Kreipe den Vorsitz der Emmericher Werbegemeinschaft. Das verstehe wer will, wir jedenfalls können diese in unseren Augen krasse Fehlentscheidung absolut nicht nachvollziehen. Das eine tun, ohne das andere zu lassen, dass wäre unser Credo gewesen“, so Bartels.

Furcht vor weniger Sponsoring durch Unternehmen

Die Städtische Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing GmbH habe drei Geschäftsfelder zu betreuen: Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus. „Seit Gründung der Gesellschaft ist die personelle und auch die finanzielle Ausstattung der GmbH erheblich hochgefahren worden, sicherlich auch um das breitere Aufgabenfeld besser schultern zu können“, so der UWE-Fraktionschef.

„Nach unserer Wahrnehmung gehört daher eine ‘Erfolgsstory’ wie das Event Emmerich im Lichterglanz zu den festen Terminen eines Jahres und sollte unmöglich aus den oben genannten Gründen abgesagt werden. Wir befürchten, dass das auch die Emmericher Unternehmen so sehen, die es in großen Teilen erst durch ihr Sponsoring mit ermöglicht haben, die Veranstaltung zu dem zu machen, was sie ist.“

Falsche Prioritäten gesetzt

Vor diesem Hintergrund bezweifelt die UWE, dass weiterhin großzügige Sponsoringbeträge fließen werden. „Hier sind sowohl von der Geschäftsführung als auch vom letztlich verantwortlichen Bürgermeister aus unserer Sicht falsche Prioritäten gesetzt worden“, lautet die Kritik von Bartels.