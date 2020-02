Emmerich: Trio soll 119.000 XTC-Tabletten eingeführt haben

Vor dem Landgericht in Kleve muss sich ein Trio verantworten, dass im großen Stil XTC (vergleichbar zu denen im Bild) in Emmerich-Elten über die Grenze eingeführt haben soll.

Emmerich/Kleve. Drogen-Prozess in Kleve: Ein Trio soll über die A3 in Emmerich-Elten XTC und MDMA eingeführt haben. Am 6. März startet die Gerichtsverhandlung.

Sie sollen 119.000 XTC-Tabletten (Gewicht: zirka 39,3 Kilogramm) und etwa 40 Kilogramm der Partydroge MDMA in Emmerich-Elten über die A3 nach Deutschland eingeführt haben.

Am Freitag, 6. März, 9.30 Uhr, müssen sich drei Angeklagte im Alter von 21, 24 und 23 Jahren, vor dem Klever Landgericht wegen Einfuhr und Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen verantworten. Zur Hauptverhandlung sind vier Zeugen geladen. Die 7. große Strafkammer setzt auch einen Fortsetzungstermin am Dienstag, 10. März, an.

Staatsanwaltschaft geht von Verkaufsabsicht aus

Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft reisten die Angeklagten am 28. Juli 2019 mit zwei Fahrzeugen aus den Niederlanden kommend über den Grenzübergang A3 in Elten ein und schmuggelten in dem von dem 21-Jährigen gesteuerten Fahrzeug – die beiden anderen Angeklagten sollen in dem Begleitfahrzeug gesessen haben – vier Umzugskartons mit Drogen. Ziel sei es gewesen, das Rauschgift gewinnbringend weiterzuverkaufen.