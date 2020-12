Emmerich: Tierischer Einsatz für Feuerwehr an Heiligabend

Emmerich Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Emmerich wurden an Heiligabend zu einem besonderen Einsatz an den Klinkerweg gerufen.

Einen besonderen Einsatz gab es an Heiligabend für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Emmerich. Zu einem verletzten Schwan wurde die Einheit Stadt am 24. Dezember um 13.48 Uhr unter dem Stichwort Tierrettung alarmiert.

An einem Gewässer am Klinkerweg hatte eine Bürgerin bereits am Morgen einen verletzten Schwan gesehen. Er war vermutlich am Fuß verletzt und konnte nur schlecht Laufen und Schwimmen.

Nach der Rettung ging es zur Tierärztin

Die Feuerwehr setzte das Schnelleinsatzboot des Rüstwagens ein, um an das Tier zu gelanden. Ein Trupp versuchte den Schwan mit dem Boot einzufangen beziehungsweise ihn ans Land zu treiben, wo ihn Einsatzkräfte nach einiger Zeit dann Einfangen konnten.

Der Schwan wurde im Anschluss, so berichtet die Wehr, zu einer ortsansässigen Tierärztin gebracht. Nach erster Untersuchung hat der Schwan einen verletzten Flügel und einen verletzten Fuß.