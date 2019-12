Emmerich: Tambourcorps Elten spielt Zapfenstreich

Zwei Kesselpauken mittig auf dem Marktplatz wurden schon mal getestet. Der Löschzug der Feuerwehr Elten fuhr vor. Und just zu diesem Zeitpunkt war ein großer Bahnhof im Kolpinghaus am Samstagabend angesagt: Um kurz vor 20 Uhr knubbelte es sich dort im Inneren. Kein Durchkommen vor lauter fröhlicher Menschen und jede Menge Instrumenten in Eingangsportal und Gaststätte.

Viele befreundete Musiker erschienen

Es ist ein besonderer Tag für das Tambourcorps Elten. Der Abschluss des 70. Vereinsgeburtstages soll gebührend gefeiert werden. „Ich bin gespannt, auf das was uns erwartet“, so Vorsitzender Ingo Arntzen. Schriftführer Dennis Jansen freute sich, dass auch viele Musiker befreundeter Vereine wie von den Spielmannszügen aus Emmerich, Millingen und Vehlingen gekommen seien. Eine stolze Zahl von Schützen der St. Martinus-Bruderschaft Elten-Grondstein und eine Abordnung der Stadtschützen unter ihrem Vorsitzenden Heintje Gorgs komplettierte das Ganze.

Tambourmajor Hams Kersjes führt Marsch an

Inmitten der großen Truppe, die sich schnell noch an Theke und Co aufwärmte, stand Tambourmajor Hans Kersjes: „Ich bin vor allen Dingen stolz auf die Truppe. Auch wenn unser Tambourcorps in letzter Zeit immer kleiner geworden ist.“

Und dann war der Moment gekommen. Jens Reintjes vom Eltener Musikverein sprach noch von „perfektem, kalten Wetter“ und ein beeindruckender Tross nahm vor dem Kolpinghaus Aufstellung und machte sich danach über die Sonderwykstraße auf den Weg zum Eltener Markt zum Großen Zapfenstreich. Angeführt von einem sichtlich stolzen Tambourmajor Hans Kersjes und seinen 15 Tambouren, danach dem Musikverein Elten und den Martinus-Schützen, begleitet von Fackelträgern der Feuerwehr, wurden sie herzlich empfangen.

Batje Jansen gibt die Kommandos

Unter dem Kommando von Oberst Albert „Batje“ Jansen gab’s in der Serenade den Marsch Friedrich des Großen, gefolgt vom „Mit vereinten Kräften“ als Geburtstagsständchen vom Musikverein Elten dargebotenem Viribus Unitis-Marsch (Johann Strauß jun.) und zudem ein Überraschungsstück. „Das wird von uns als Tambourcorps bereits seit 1949 an der Theke gesungen und nun gibt es die melodische Variante“, erklärte Hans Kersjes. Gemeint ist die Pommernhymne. Im Silberdorf besser als „Tränen in den Driethoek“ bekannt.

Kleves ehemaliger Bürgermeister Theo Brauer hört zu

Zum Abschluss folgte der Große Zapfenstreich, der traditionell mit der Deutschen Nationalhymne endete. Es gäbe nichts Größeres und Schöneres als dieses Ereignis, erklärte ein stets in Elten gern gesehener Gast: Kleves ehemaliger Bürgermeister Theo Brauer brachte es auf den Punkt: „Das ist für mich ein ganz besonderes Geschenk zum Jahresabschluss.“

Landesvater zu Gast beim Stadtschützenfest

Eine Neuauflage des Großen Zapfenstreiches mit dem Tambourcorps und dem Musikverein Elten gibt es beim Stadtschützenfest am 24.04.2020. Alles dann auch mit einem besonderen Gast. Wie zu hören ist, soll Landesvater Armin Laschet sein Kommen bereits zugesagt haben.