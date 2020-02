Emmerich. Die Politik befasst sich Dienstag mit der Zukunft des Firmenlaufes in Emmerich. Die CDU hatte einen entsprechenden Antrag eingereicht.

Emmerich: Stadtverwaltung äußert sich zum Firmenlauf 2020

Die Emmericher Stadtverwaltung sieht keine Chance, den Firmenlauf in Emmerich für 2020 zu organisieren. Das geht aus einer Vorlage hervor, mit der sich der Haupt- und Finanzausschuss in der öffentlichen Sitzung am Dienstag, 11. Februar, 17 Uhr, im Rathaus befasst. Die Verwaltung schlägt der Politik vor, den Antrag abzulehnen.

Die CDU hatte beantragt, dass die Verwaltung ein Konzept samt Kostenrahmen für die Fortführung des beliebten Laufes präsentieren sollte. Dabei hatten die Christdemokraten eine Federführung der Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing GmbH im Sinn. Eine stärkere Kooperation sei ohnehin angedacht gewesen.

Finanzieller und zeitlicher Umfang schreckte Interessenten ab

Die Stadt erklärt nun: „Weder die Verwaltung noch die Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketinggesellschaft Emmerich sehen sich zurzeit personell wie finanziell in der Lage, die Fortführung des Emmericher Firmenlaufs für das Jahr 2020 zu organisieren. Mehrere Gespräche mit privaten Interessenten scheiterten nach Offenlage des finanziellen und zeitlichen Umfangs.“



Somit werde 2020 kein Firmenlauf stattfinden: „Mit Unterstützung privater Organisatoren wäre gegebenenfalls eine Neuauflage im Jahre 2021 vorstellbar“, heißt es weiter.

Im Dezember hatte die Gesellschaft für Beratungs- und Gesundheitsmanagement (Ge Be Ge) überraschend verkündet, das Breitensportevent in Emmerich nicht mehr fortführen zu können. Zehn Jahre hat es diesen Lauf gegeben.