Emmerich. Umorganisation bei der Stadt Emmerich: Das Stadtarchiv soll wieder in die Stabstelle 13 eingegliedert werden. Eine Stelle mehr wird benötigt.

Emmerich: Stadt benötigt mehr Personal für Presse und Archiv

Lange Jahre waren die Pressestelle der Stadt Emmerich und das Stadtarchiv eng miteinander verwoben – personalbedingt. Denn Herbert Kleipass erledigte beide Aufgaben bis zu seiner Pension.

Seit Tim Terhorst Pressesprecher und Referent der Bürgermeisters ist, ist das Stadtarchiv nicht mehr der Pressestelle zugeordnet. Das soll sich aber nun ändern.

Stadtarchiv Emmerich soll mit Pressestelle verbunden werden

„Wenn es nach mir geht, wäre es sinnvoll, eine Umorganisation der Stabstelle vorzunehmen und das Stadtarchiv wieder einzugliedern“, so Tim Terhorst, der sein Ansinnen auch jüngst der Politik vorstellte.

Die Ein- beziehungsweise Rückgliederung des Stadtarchivs in den Bereich der Pressestelle wäre deshalb zu befürworten, so der Stadtsprecher, „weil es diverse Schnittstellen gibt“.

Historische Bestände der Stadt sind gefragt

Regelmäßig gebe es etwa Nachfragen durch Medien zu den historischen Beständen der Stadt. Zudem pflege er, als Pressesprecher, auch das Zeitungsarchiv und erstelle den Pressespiegel. Ein weiterer wichtiger Punkt. „Als Referent der Bürgermeisters nutze ich oft die Archivbestände, um den Bürgermeister auf Termine vorzubereiten und auch etwa um Grußworte zu erstellen“.

Für Terhorst mache dabei eine Umorganisation durchaus Sinn. Die Stabsstelle 13 könnte unterorganisiert sein in Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Referent des Bürgermeisters und Stadtarchiv. Bislang stehen hierfür zwei Vollzeitstellen und eine halbe Stelle zur Verfügung.

Höherer Personalbedarf durch neue Aufgaben

Eine Stelle bekleidet Terhorst, die andere Vollzeitstelle ist eigentlich für den Stadtarchivar vorgesehen. Eine halbe ist noch im Bereich Öffentlichkeitsarbeit angesiedelt.

Doch alle Bereiche unterliegen dem Wandel. „Wir haben also auch einen höheren Personalbedarf“, so Terhorst. Im Stadtarchiv stehen neben dem üblichen Tagesgeschäft auch diverse Aufgaben an – vielfach auch im Bereich Digitalisierung. Eine halbe Stelle mehr, wäre hier von Vorteil.

Stelle des Stadtarchivars Emmerich muss noch besetzt werden

Ebenso auch im Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sieht Terhorst einen Mehrbedarf. Heißt: Mit der Reorganisation der Stabstelle wäre auch eine Stelle mehr im Stellenplan wünschenswert. Der Mehrbedarf an Personalkosten würde sich dann auf 30.250 Euro in 2020 belaufen. Zur Erinnerung: Bevor es die Pressestelle bei der Stadt Emmerich gab, waren drei Stellen beim Stadtarchiv allein angesiedelt.

Momentan ist etwa noch die Stelle des Stadtarchivars gänzlich unbesetzt. Herbert Kleipass, der eigentlich in Rente ist, hat stundenweise diesen Job übernommen.

Bestände des Archiv sollen digital archiviert werden

Die Stadt Emmerich hofft, dass die Stelle bald besetzt werden kann. Auf den neuen Archivar wartet dann auch ein spannendes Themengebiet. Denn es gilt nun langfristig die Bestände des Archivs zu digitalisieren. „Um sie so wirklich auch langfristig zu erhalten“, so Terhorst. So soll eine Langzeitarchivierung auf den Weg gebracht, und auch ein digital-nutzbares Zwischenarchiv auf die Beine gestellt werden.

Schon jetzt ist etwa der Emmericher Geschichtsverein ehrenamtlich dabei, die Bildbestände zu digitalisieren und damit für die Zukunft zu sichern.

Neuer Service für die Bürger

Mit der Digitalisierung der Archivbestände der Stadt Emmerich geht auch künftig ein neuer Service für den Bürger einher. So sollen dann auch bald die erschlossenen Bestände quasi weltweit für Recherchen zur Verfügung stehen.

Ob die Umorganisation nun getätigt wird, und ob es demnächst in diesem Bereich eine Stelle mehr bei der Emmericher Stadtverwaltung gibt, wird sich im Rahmen der Beratungen zum Haushalt 2020 der Stadt Emmerich entscheiden. Verabschiedet, samt Stellenplan, wird dieser im März.