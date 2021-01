Emmerich: St.-Martinus-Stift bleibt bis Freitag geschlossen

Emmerich Nach drittem Test: St.-Martinus-Stift bleibt bis Freitag geschlossen. Noch 28 Bewohner und vier Mitarbeiter positiv getestet.

Das St.-Martinus-Stift in Emmerich bleibt bis kommenden Freitag, 8. Januar, geschlossen. Nach der dritten Corona-Testung waren 28 Bewohner und vier Mitarbeiter positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden. Für morgen, Dienstag, 5. Januar, steht die vierte Testung durch das Kreisgesundheitsamt an. Aktuell befinden sich sechs Bewohner in stationärer Krankenhausbehandlung. Eine dritte Bewohnerin, 82 Jahre alt, ist Neujahr an oder mit Corona gestorben.

Wie Geschäftsführer Hans-Wilhelm Paeßens mitteilt, gelten die bestehenden Regelungen für das Caritas-Altenheim in Elten weiter. Das heißt: Besucher sind nicht gestattet, auch werden keine neuen Bewohner aufgenommen. Positiv getestete Mitarbeiter befinden sich in häuslicher Quarantäne. Negativ getestete Mitarbeiter versorgen und betreuen die Bewohner. Diese müssen allerdings alle auf ihren Zimmern bleiben – auch die negativ getesteten.

St.-Martinus-Stift benötigt 150 Impfdosen

Ein Impftermin steht für das St.-Martinus-Stift noch nicht fest. „Wir haben der Kassenärztlichen Vereinigung bereits unseren Impfbedarf gemeldet und werden nun auch unsere Impfbereitschaft anmelden. Alle notwendigen Unterlagen liegen vor“, sagt Hans-Wilhelm Paeßens. Benötigt werden maximal 150 Impfdosen – 80 für die Bewohner und 70 für die Mitarbeiter.