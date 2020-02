Die SPD-Fraktion in Emmerich möchte für sicherere Schulwege in der Stadt sorgen und beantragt eine Überprüfung von bestimmten Querungsbereichen und Schulwegen.

Politik Emmerich: SPD möchte Sicherheit an Schulwegen prüfen lassen

Emmerich. In Emmerich fordert die SPD-Fraktion die Überprüfung der Sicherheit von Schulwegen. Zudem sollen Querungshilfen an Schulen eingerichtet werden.

Die SPD-Fraktion der Stadt hat die Überprüfung der Sicherheit der Schulwege im Stadtgebiet beantragt. Außerdem sollen Querungshilfen im Umfeld von Schulen eingerichtet werden, wo es sinnvoll und notwendig ist.

In der Begründung des Antrags heißt es, die Schaffung sicherer Übergänge wäre an bestimmten Stellen notwendig. Nur so wäre ein sicherer Schulweg für die Schüler zu gewährleisten.

Mehrere Straßen in der Stadt sollen geprüft werden

Konkret geht es der SPD-Fraktion dabei vor allem um die Überquerung des Großen Walls an der Kreuzung Agnetenstraße und Hohenzollernstraße und die Überquerung im Bereich Baustraße, Nonnenplatz und Wollenweberstraße.

An der Van-Gülpen-Straße sollen, nach SPD-Antrag, vor allem der Einmündungsbereich des Grollschen Wegs überprüft werden. Außerdem der Kreuzungsbereich der Seufzerallee.

Sicherheitsüberprüfung für alle Schulen gefordert

Die SPD-Fraktion fordert die Verwaltung auf, noch in diesem Jahr die Sicherheit im Umfeld aller Schulen in Emmerich zu überprüfen. Wenn sich aus der Prüfung Vorschläge zur Verbesserung der Schulwegsicherung ergeben, sollen dann den politischen Gremien zur Beratung und Entscheidung vorgelegt werden.