Wenn es nach der SPD geht sollen in Emmerich bald mehr Orte besser mit dem öffentlichen Nahverkehr erreichbar sein.

Politik Emmerich: SPD möchte Nahverkehr in der Stadt verbessern

Emmerich. Die SPD sieht in Emmerich Bedarf für die Verbesserung des Nahverkehrs. Die Verwaltung soll dazu förderfähige Vorschläge und Modelle erarbeiten.

Die SPD-Fraktion fordert die Stadtverwaltung Emmerich in einem Antrag dazu auf, Vorschläge und Projekte zu entwickeln, um den Nahverkehr in der Stadt zu verbessern. Diese sollen dem Kreis Kleve zur Förderung vorgeschlagen werden.

Die SPD reagiert damit auf einen Beschluss des Kreistags in Kleve. Mehr als 960.000 Euro hat dieser zur Optimierung des öffentlichen Nahverkehrs eingeplant. Diese sollen in Abstimmung mit den Gemeinden ausgegeben werden.

Nahverkehr brauche dringend Verbesserung

Hier sieht man bei der SPD auch für Emmerich eine Chance. Laut Antrag der Fraktion benötige man eine dringende Verbesserung des Nahverkehrs in der Stadt.

So sollen vor allem die Betriebe in den Gewerbegebieten besser angebunden werden. Und so auch für Mitarbeiter gut erreichbar sein. Darin sieht die SPD ihrem Antrag zur Folge eine Unterstützung der ansässigen Betriebe bei der Gewinnung von neuen Mitarbeitern.

Vorschläge und Projekte für Nahverkehr entwickeln

Im Antrag fordert die SPD die Stadtverwaltung in Emmerich auf, zu dem Thema umgehend Gespräche mit der Kreisverwaltung in Kleve zu führen. Außerdem soll die Stadt förderfähige Vorschläge und Modellprojekte entwickeln und die dem Kreis zur Förderung vorschlagen.

Der Rat befasst sich in der Sitzung am Montag, 3. März, 17 Uhr, mit dem Thema.