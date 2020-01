Emmerich: Sozialausschuss stimmt für Handlungskonzept Wohnen

Die Stadt Emmerich sollte möglichst kurzfristig Baugrundstücke für Einfamilienhäuser aktivieren. Das ergibt sich aus dem Handlungskonzept Wohnen, mit dem sich der Sozialausschuss in seiner jüngsten Sitzung befasste. Laut Konzept, erarbeitet von einer Fachfirma, reicht derzeit das Angebot an Wohnungen zwar aus, mittelfristig gebe es aber zu wenige Ein- und Zweifamilienhäuser.

Kurzfristig, heißt es in der Analyse, könnte schnell auf dem Gelände der ehemaligen Moritz-von-Nassau-Kaserne, dem Katjes-Quartier an der Wassenbergstraße sowie auf dem ehemaligen Pioniergelände in Dornick die Nachfrage gedeckt werden. Mittel- und langfristig müssten aber weitere Potenziale an Wohnbauflächen mobilisiert werden.

Stadt soll sich nicht als Bauherr betätigen

Aus planerischer Sicht stünden auch für größere Entwicklungen bereits Flächen im Flächennutzungsplan zur Entwicklung zur Verfügung, hieß es in der Verwaltungsvorlage. Um flexibler agieren zu können, sollte in den nächsten Jahren aber eine Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes erfolgen. Neun Ausschuss-Mitglieder stimmten für die Vorlage, sechs votierten dagegen, zwei enthielten sich.

SPD und BGE hatten schon 2018 gemeinsam beantragt, im Haushalt zwei Millionen Euro einzuplanen, um in ein Wohngebäude in modularer Bauweise zu investieren, und zwar für die dezentrale Unterbringung von Flüchtlingen und einkommensschwacher Personen. Die Stadt müsse sich hier aber nicht als Bauherr einbringen, das soll der Markt regeln, fand die Mehrheit. Es seien genügend Wohnungen in der ‘Pipeline’, hieß es seitens der CDU. Aber nur hochpreisiger Wohnraum, konterte die SPD.

Bedarf an günstigem Wohnraum ist da

Der Bedarf an günstigem Wohnraum, etwa an Vier-Zimmer-Wohnungen auch in der Innenstadt, sei jedenfalls vorhanden in Emmerich, betonte Manni Mölder (SPD). Die Wohnungen in Emmerich, die leer stünden, würden einfach nicht dem Bedarf entsprechen, der von jungen Menschen wie älteren Mitbürgern gefragt sei. Dem stimmte auch die BGE zu.

Einigkeit herrschte am Schluss der Debatte darüber, dass man regelmäßig, angelehnt ans Handlungskonzept Wohnen, sich über die weitere Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt austauschen will. Ihren Antrag, die zwei Millionen Euro in den Haushalt zu stellen, hatten SPD und BGE schließlich zurückgezogen.

„Wir werden das Thema der bezahlbaren Wohnungen im Auge behalten, aber als Stadt nicht Bauherr werden“, sagte der Erste Beigeordnete Dr. Stefan Wachs.