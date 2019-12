Emmerich: Schmuckdiebstahl kann nicht aufgeklärt werden

Drei ältere alleinstehende Damen. Dreimal verschwindet Schmuck. Dreimal war eine heute 59-jährige Emmericherin als Putz- oder Haushaltshilfe beziehungsweise Pflegekraft bei den betagten Damen im Einsatz. Die Indizienkette war offensichtlich. „Die theoretische Möglichkeit reicht aber nicht für eine Verurteilung aus“, meinte Richter Max Melssen in seiner Urteilsbegründung.

Rechtsanwalt pustet nach Urteil durch

Als der Richter die Angeklagte freisprach, musste auch deren Anwalt kräftig durchpusten. Das war wohl ein Anzeichen, dass die Verhandlung vor dem Emmericher Amtsgericht auch anders hätte ausgehen können. Der Vertreter der Staatsanwaltschaft hatte nämlich zumindest bei zwei Taten keine Zweifel. Er plädierte auf eine Freiheitsstrafe von drei Monaten, die wohl aber zur Bewährung hätten ausgesetzt werden sollen.

Schmuck hatte Wert von über 6000 Euro

Denn der Vorwurf war schon enorm. Der Gesamtpreis der verschwundenen Schmuckstücke betrug über 6000 Euro. „Der ideelle Wert ist teilweise noch höher“, sagte die Tochter einer der Geschädigten in ihrer Zeugenaussage.

Hausdurchsuchung bei der Angeklagten

Vollkommen unstrittig war, dass die Beschuldigte in den drei Wohnungen beziehungsweise Häusern tätig war, in denen Schmuck verschwand. Doch darüber hinaus blieb vieles im Dunkeln. Denn es gab keine Augenzeugen für die Taten. Auch die entwendeten Schmuckstücke sind nicht mehr aufgetaucht. So gab es zu Beginn des Jahres eine Hausdurchsuchung bei der Angeklagten. Die Polizeibeamten konnten aber kein Beweismaterial sicherstellen.

Taten liegen teilweise schon zweieinhalb Jahre zurück

Die vorgeworfenen Taten selbst lagen dann teilweise schon zweieinhalb Jahre zurück. Das machte die Aufarbeitung nicht einfacher. So war die Geschädigte des ersten Falls mittlerweile verstorben. Im Gericht konnte somit nur ihre Aussage bei der Polizei vorgetragen werden. Eine Krankenpflegerin, die zur Tatzeit regelmäßig – dabei auch mindestens einmal mit der Angeklagten – bei der Frau war, gab an, dass diese „senil, in Richtung dement war“. Auf Nachfrage des Richters kam heraus, dass die Geschädigte durchaus so verwirrt war, dass sie Kleidung im Kühlschrank aufbewahrt hatte.

Befragung der Zeugen ist schwierig

Die beiden Opfer der anderen Taten waren vor Gericht erschienen. Aber auch hier stellte sich die Befragung als sehr schwierig heraus. Die eh schon höchst unvorteilhafte Akustik im Saal des Emmericher Amtsgerichts tat ihr übriges, dass die über 80-jährige Zeugin die Fragen des Richters nicht verstehen konnte. Bei der anderen Geschädigten, ebenfalls schon weit über 80 Jahre, war das Akustik-Problem nicht so gravierend, nichtsdestotrotz waren die Aussagen kaum verwertbar. Vieles blieb im Reich der Spekulation.

Staatsanwaltschaft kann noch Rechtsmittel gegen Urteil einlegen

Die Verdächtigungen gegen die Angeklagte konnten nicht mit Fakten belegt werden. So war keineswegs schlüssig nachzuvollziehen, zu welchem Zeitpunkt die Ringe und Armbänder verschwunden waren. Die Erinnerungen waren dann teilweise so lückenhaft, dass zwischen den möglichen Tatzeiten in den verschiedenen Aussagen mehrere Wochen hätten liegen können. Die Angeklagte selbst hatte die ihr zur Last gelegten Diebstähle immer abgestritten.

„Es spricht in dieser Sache viel gegen Sie“, meinte der Richter zur freigesprochenen Emmericherin. „Aber es ist halt nicht so klar, dass ich Sie verurteilen könnte.“ Die Staatsanwaltschaft hat noch die Möglichkeit, gegen das Urteil Rechtsmittel einzulegen. Sollte der Freispruch allerdings Rechtskraft erlangen, kann die freigesprochene Emmericherin wiederum eine Kompensation für mögliche Schäden oder Unannehmlichkeiten bei der bei ihr durchgeführten Hausdurchsuchung geltend machen.